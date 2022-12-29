Ekonomi SGKdan EYT açıklaması Yasalaşmadan aylık bağlama işlemi henüz mümkün değil
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SGK'dan EYT açıklaması: Yasalaşmadan aylık bağlama işlemi henüz mümkün değil

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu. Ayrıca SGK, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğine de değindi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT Emekli aylıkları ne zaman bağlanacak?
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu. Ayrıca SGK, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğine de değindi.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

"28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler içinyaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca Aylık Bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.

İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır."

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