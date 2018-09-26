Ekonomi Fedin faiz kararı sonrası doların tepkisi
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Son dakika... Dolar/TL kuru kaç seviyelerinde

Fed'in faiz kararı sonrası doların tepkisi

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına yükseltti. Fed'in faiz kararından sonra dolar/TL paritesinde hafif bir gerileme görüldü. Fed'in faiz kararı öncesi 6.09 civarında olan dolar kuru 6.05 seviyesine dek çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1,75-2 aralığından yüzde 2-2,25 aralığına yükseltti.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) eylül toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

İki günlük toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, politika faizini artırma kararını oy birliğiyle alırken, bu Fed'in bu yılki 25 baz puanlık üçüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

Ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 2-2,25 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Fed'in faiz kararından sonra dolar/TL paritesinde hafif bir gerileme görüldü. Fed'in faiz kararı öncesi 6.09 civarında olan dolar kuru 6.05 seviyesine dek çekildi.

Şu sıralar dolar/TL 6.08 seviyelerinde seyrederken Euro/TL ise 7.16 seviyelerinde işlem görüyor.

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