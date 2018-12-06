Fiberde çatı şirket önerisi

Turkcell, 25’inci yılını kutlayacağı 2019’a büyük hedeflerle hazırlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 2018 Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2018’i rekor gelir artışıyla kapatmaya hazırlandıklarını söyledi. Türkiye’nin dijitalleşmesi konusunda en önemli gündem maddesinin altyapı eksikliği olduğuna dikkat çekerek Kaan Terzioğlu “15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Türkiye’nin dijital ekosistemde dünya liderliğine çıkmasının yolu ortak altyapı konusunda bir an önce harekete geçmemize bağlı” dedi.

SERVİSTE REKABET

Türkiye’deki tüm fiber şirketlerinin tek bir çatı altında birleştiği, devletin de elindeki varlıklarını koyarak katılacağı, hatta yüzde 51 hissesine sahip olabileceği bir yapı öneren Terzioğlu şunları söyledi: “Bu şirkete Türkiye’nin tüm fiber altyapısını kurma görevi verelim. Bu şirket bono da çıkarabilir, halka da açılabilir. Çok kârlı olabilir, hatta Türkiye’nin başlı başına bir değeri haline gelebilir.”

BÜYÜK İSRAF OLUR

Altyapıları, şirketlerin tek tek aynı anda yapmalarını İstanbul’dan Ankara’ya dört otoyol inşa etmeye benzeten Terzioğlu, Türkiye’nin böyle bir lüksü olmadığını söyledi. 15 milyar dolara ulaşacak maliyetin bu modelle 2 milyar dolar seviyesine ineceğine ve altyapıda rekabet etmemenin doğal olarak vatandaşın interneti daha ucuza kullanmasının da önünü açacağına işaret etti. Terzioğlu, “Bu noktada herhangi bir şirketin problemlerini düşünmekten vazgeçip Türkiye’nin problemlerine odaklanmalıyız” dedi.

Kamu yönetiminde de bu yönde bir niyet gözlemlediğini anlatan Terzioğlu, yurtdışından da örnekler verdi: “Stockholm, Yeni Zelanda, Avustralya gibi örnekler var. Dünyada artık telekom şirketleri altyapı ve servis olarak ayrılıyor. Türkiye’de de aynı şekilde ayıralım, altyapıyı da tekilleştirelim. Bu bizi çok hızlandıracak. Zaten gecikmiş durumdayız. Ortaklık dört senedir konuşuluyor. O zaman konu paylaşmaktı ama artık söylem ‘Altyapıyı bütünleştirelim’ olmalı. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, telekom sektöründeki şirketlerin değeri 8 milyar doların altına indi. Oysa Almanya’da Deutsche Telekom 80 milyar dolar değerinde. Belli ki biz bir şeyi yanlış yaptık, telekom sektörünün özelleşmesinde istediğimiz sonucu alamadık.”

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TEŞVİK ALAMIYORUZ

Terzioğlu fiber altyapı döşemek için harcanan her 2 TL’nin 1 TL’sinin ‘geçiş hakkı’ adı altında vergiye gittiğini belirterek telekom sektöründe yatırıma teşvik verilmediğini vurguladı. Devletin “5G ihalesi yapayım, spektrum parası alayım” anlayışından uzaklaşıp sektöre “Bana en iyi altyapıyı kur” demesi gerektiğinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü “Aklımızı kullanıp tek bir altyapı şirketine geçmeli ve ardından BiP gibi, fizy gibi, TV+ gibi servisler geliştirerek gerçek dijital ekonomiyi hayata geçirmeliyiz. Bu, Türkiye’deki telekom sektörünün sağlığını ve başarısını temelden belirleyecek bir konu” dedi.

BiP’in pazar payı yüzde 30

Turkcell’in yerli milli dijital uygulamalarında çok güzel gelişmeler olduğunu açıklayan Terzioğlu yurtiçi pazar payı olarak fizy’nin yüzde 60, BiP’in yüzde 30, Yaani’nin de yüzde 8 seviyelerine ulaştığını açıkladı ve Türkiye’nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik’le ilgili çarpıcı rakamlar verdi: “Pazar payı neredeyse yüzde 100. Geçen ay 14 milyon dergi, 1 milyon gazete okundu.”

Kaan Terzioğlu

Yeni ürünlerle büyüyor

Turkcell’in üçüncü çeyrek rakamlarına göre dünyanın en hızlı büyüyen telekom şirketi olmaya devam ettiğini hatırlatan Terzioğlu, bu büyümenin 1 liralık ürünü 2 liraya satarak değil, yeni ürünleri kullanıma sunarak gerçekleştiğinin de altını çizdi: “Çıkardığımız her şey Türk mühendislerin geliştirdiği yeni teknolojiler. Neden 1000 mühendis çalışsın ki? 2 bin, 3 bin mühendis çalışabilir. WhatsApp’ın binlerce kişiyle yaptığı şeyi BiP’te 200 mühendisle yapıyoruz. Türkiye yazılım geliştirme anlamında büyük bir kapasiteye sahip, önümüzde çok fırsat var.”