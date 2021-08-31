Ekonomi Fikirtepede tahliye için son bir ay
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fikirtepe’de tahliye için son bir ay

Fikirtepe’de kentsel dönüşüm mağduriyetlerinin çözümü yolunda bir adım daha atılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülük ettiği bölgedeki riskli yapıların tahliyesinin bir ay içerisinde tamamlanması gerektiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fikirtepe’de tahliye için son bir ay
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Emlak Konut eliyle başlattığı Yeni Fikirtepe projesini hayata geçirmek için çalışmalar devam ediyor. Binlerce ailenin çözümü için yıllardır beklediği Fikirtepe’de çalışmalar aralıksız devam ederken, 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi’nde konutlar, hak sahiplerine dört yıl içerisinde etaplar halinde teslim edilecek.

TESLİME HAZIR 1100 KONUT VAR

Ayrıca Yeni Fikirtepe Projesi ile bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018 yılında finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi. Önümüzdeki günlerde 5 blokta yer alan yaklaşık 1100 konutun üretildiği projede hak sahiplerine konutları teslim edilecek.

TAHLİYE İÇİN SON 1 AY

Bölgedeki riskli yapıların tahliyesi en geç 1 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleşecek ve evlerini tahliye eden vatandaşlar yeni evini alana kadar her ay kira yardımı alacak. İstanbul’da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı, 1.150 lira iken bu Fikirtepe bölgesi için 1.500 lira olarak belirlendi. İkamet eden vatandaşlar Bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar (7 bin 500 lira), kiracılar ise 2 katına kadar (3 bin lira) kira yardımı alabilecek. Hak sahiplerinin kira yardımını peşin alması için ikamet etme şartı aranacak ve sonraki kira bedeli takip eden aylarda yapılacak.

YEŞİL ALANLAR YÜZDE 70 ARTIRILDI

İstanbul’un pilot kentsel dönüşüm bölgesi olan projede vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projedeki toplam yeşil alan miktarı yüzde 70 oranında artırıldı. Devlet güvencesiyle örnek bir şehircilik projesi olan Yeni Fikirtepe Projesi’nde kesintisiz yeşil koridorlar, kesişim noktalarında ise geniş park ve sosyal donatılar yer alacak.

PARK ALANI GENİŞLETİLDİ

İnsanın ve çevrenin odak noktasına alındığı bu dev projede daha sağlam ve güvenli konutların yanısıra sosyal ve yeşil alanların miktarı da artırıldı. Bu kapsamda projenin bir önceki planında 101 bin 693 metrekare park alanı yer alırken, bu oran yapılaşma alanı değiştirilmeden yeni planda 173 bin 620 metrekareye çıkartıldı.

8 MİLYARLIK DEV PROJE

60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren, 8 milyar lira değerindeki Yeni Fikirtepe Projesi’nde adımlar bir bir hayata geçiriliyor. 1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan proje için imar planları bu yılın başında belli olurken, Emlak Konut GYO hazırlık ve ihale sürecini yürütüyor. Bölgede ihalesi tamamlanan ve ruhsatı alınan alanlarda ise inşaat çalışmaları başladı.

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