Filizfidan yapı hızla büyümeyi sürdürüyor

Seramik, vitrifiye, armatür, banyo dolabı, duşa kabin, jakuzi ve parke gibi çeşitli ürün gruplarında 2001 yılından bu yana pazar payını hızla artırarak büyüyen ve ürün çeşitliliğini de her geçen gün geliştiren Filizfidan Yapı, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe önemli yer edinmeyi başardı. Geçen süre zarfında hem Türkiye’de hem de küresel pazarda birçok prestijli projenin altına imza atan şirket, gözünü yeni projelere dikti. Seramik, vitrifiye, armatür, banyo dolabı, duşa kabin, jakuzi ve parke gibi çeşitli ürün gruplarını yüksek kalite ve estetik standartlarda sunmayı hedefleyen firma; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yapı malzemeleri ihracatı yaparak uluslararası pazarda da güçlü bir konum elde etmeyi başardı.