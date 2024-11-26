Filizfidan yapı hızla büyümeyi sürdürüyor

Seramik, vitrifiye, armatür, banyo dolabı, duşa kabin, jakuzi ve parke gibi çeşitli ürün gruplarında 2001 yılından bu yana pazar payını hızla artırarak büyüyen ve ürün çeşitliliğini de her geçen gün geliştiren Filizfidan Yapı, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe önemli yer edinmeyi başardı. Geçen süre zarfında hem Türkiye’de hem de küresel pazarda birçok prestijli projenin altına imza atan şirket, gözünü yeni projelere dikti. Seramik, vitrifiye, armatür, banyo dolabı, duşa kabin, jakuzi ve parke gibi çeşitli ürün gruplarını yüksek kalite ve estetik standartlarda sunmayı hedefleyen firma; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yapı malzemeleri ihracatı yaparak uluslararası pazarda da güçlü bir konum elde etmeyi başardı.
Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Filizfidan Yapı, doğayla iç içe, havuz ve deniz manzaralı daireler ve villalar inşa ederek yaşam alanlarını birer sanat eseri haline getirirken, çevre dostu yaklaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Modern mimariyle doğal güzellikleri birleştiren projeler, sakinlerine huzurlu ve konforlu bir yaşam sunarken, firma yapı malzemeleri konusunda da sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler ile sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Filizfidan Yapı, yenilikleri yakından takip ederken, geleceğin yaşam alanlarını da şekillendirmeye devam ediyor. Şirket aynı zamanda, sektördeki liderliğini pekiştirecek yatırımlarını sürdürüyor.