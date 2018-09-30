Finansal kaynakta Uzakdoğu rüzgarı

Düne kadar ağırlıklı batılı ülkelerden sıcak kaynak sağlamaya çalışan Türkiye, finansal market çeşitliliğini Uzakdoğu ülkeleriyle arttırıyor. Çin, Japonya, Endonezya, Malezya ve Kuzey Kore başta olmak üzere Uzakdoğu Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerini arttıran Türkiye, bu ülkelerden ciddi kaynak çekmeye başladı. Gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi bir sıcak para çekme potansiyeli bulunan Türkiye’ye olan ilginin artması dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’YE GÜVENİN İŞARETİ

367 gün vadede dolar ve euro olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan sendikasyon kredisi gerek Türk ekonomisi gerekse Türk bankacılık sektörüne olan güveni günümüz şartlarında bir kez daha göstermiş oldu. Bu işlemde ICBC Yatırım, Bank of America Merrill Lynch ve Standard Chartered Bank ile birlikte Koordinatör olarak görev aldı.

ASYA YATIRIM BANKASI’NDAN 200 MİLYON DOLAR

Uzakdoğulu fonların Türkiye’ye ilgisini gösteren bir başka gelişme ise Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB)’nın Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'na (TSKB) sağladığı 200 milyon dolarlık kredi oldu. Türkiye'deki Yenilenebilir Enerji Projeleri’nde kullanılacak kredi, Türkiye’nin sağladığı garanti desteğiyle sağlandı. Bu, AAYB'nin Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisi Genişleme Projesi'ne yaptığı 600 milyon dolarlık bir yatırımın ardından, bu yıl Türkiye'de gerçekleştirdiği ikinci yatırımı oldu.

Chris Gaunt

YENİLENEBİLİR ENERJİYE KAYNAK

Türk hükümetinin yenilenebilir enerji sektörüne özel sektör katılımını teşvik eden Yenilenebilir Enerji Destek Mekanizması “YEKDEM” e hak kazanabilecek yenilenebilir enerji projelerinde kullanılacak. Kredi; güneş, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve enerji verimliliği projeleri gibi yenilenebilir enerji projeleriyle ulaştırma, su yönetimi ve arıtma, elektrik iletimi ve telekomünikasyon gibi diğer altyapı işlerinde kullanılacak.

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Türkiye’nin güçlü temelleri yeni fırsatlara imkan sunuyor

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ile uzun vadeli iş birlikleri planlayan yatırımcılar için piyasada ivmenin yükselmeye devam edeceğini söyledi. BCCT, İngiltere Uluslararası Ticaret Departmanı ve Deloitte iş birliğinde düzenlenen “Birleşik Krallık ile İş Yapmanın Yolları” konferansında konuşan Gaunt, “Türkiye’nin güçlü temelleri her geçen gün büyüme için yeni fırsatlara imkan sunuyor” dedi. Gaunt, yatırımcılara Türkiye’deki uzun vadeli fırsatları kaçırmamaları için de tavsiyelerde bulundu.

ÇİNLİ ICBC ÖNCÜLÜK ETTİ

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası’nın iştiraki ICBC Yatırım, Akbank’ın hafta içinde başarıyla gerçekleştirilen 980 milyon dolarlık sendikasyon (kredi yenileme) işleminde Eş Koordinatör olarak yer aldı. Asya, Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’dan 23 saygın bankanın katıldığı sendikasyon kredisinde, zorlayıcı piyasa koşullarına rağmen büyük bir başarı sağlanarak yüzde 104 yenileme oranına ulaşıldı.

ALTYAPI YATIRIMLARINA KAYNAK

AAYB Başkan Yardımcısı ve Baş Yatırım Sorumlusu DJ Pandian, “Türkiye’nin bankacılık sektöründe uzun vadeli sermaye kısıtlamalarının azaltılmasına yardımcı olacağı için Türkiye’de bir finansal aracı ile ilk defa kredi verme programımız için TSKB ile ortaklık yapıyoruz. Sürdürülebilir altyapıyı teşvik etme ve Asya’ya özel sermaye yatırımını harekete geçirme misyonumuz ile uyumlu” dedi. AAYB Yatırım Operasyonları Genel Müdürü Yee Ean Pang ise “Bu yeni yatırım programı, Türkiye’nin enerji ithalatı konusundaki bağımlılığını hafifletmek için Türkiye’nin 2023 hedefi doğrultusunda sürdürülebilir enerji projelerini destekleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.