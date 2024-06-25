Fitch'ten Türk bankaları için revize

Bu politikaların ardından azalan dış finansman baskılarıyla makro ve finansal istikrar riskleri nedeniyle Türk bankacılık sektörünün görünümünün 'nötr'den 'iyileşiyor'a revize edildiği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin politika çerçevesine yönelik artan yatırımcı güveninin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde iyileşmeye, daha düşük dolarizasyona ve bankaların dış finansmana daha iyi erişimine yol açtığı ifade edildi.