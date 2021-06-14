​Fiyat artışına rağmen yoğun talep: Otomobile zam satışı azaltmadı

Türk otomotiv pazarı zamlara rağmen dur durak bilmiyor. Pandemi dolayısıyla kapanmalara ve üretimden kaynaklı arz sorunlara rağmen sıfır araç satışında talebin yoğun olduğunu belirten Jeep Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü, 5 aylık performansta herhangi bir düşüş olmadıını vurguladı.

ARZ SORUNU SATTIRIYOR

Yeni Jeep Compass tanıtımında konuşan Jeep Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü, Aralık 2020’den bu yana kur artışının yüzde 5-6 seviyesinde olduğunu söyledi. Bunun ister istemez fiyatlara yansıdığını anlatan Süslü “Türkiye’de şu anda herkes çip tedariğinin de etkisiyle çok düşük stoklarla çalışıyor. Stok problemleri olmadan önce kur farklarını 2-3 ay gibi zamana yayabiliyorduk. Fakat şimdi anında yansıtıyoruz” dedi. Artışa rağmen talebin düşmediğini anlatan Süslü şöyle devam etti: “Türkiye’deki talebe bakıldığında tam tersi olarak talebin canlı olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de çok ciddi bir otomobil ihtiyacı var. İnsanlar işe servisle gitmiyorlar. Toplu taşımaya binmek istemiyorlar. Dışarı çıkmak isteyen herkes özel araçlarını tercih ediyor. Bu da hem ikinci ele hem de sıfır araca domine etkisi yaratıyor. O yüzden bugüne kadar kurdaki artışın talep üzerinde olumsuz etkisini gözlemleyemedik. Tabi bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek bir kırılma noktası olacak. Ama şimdilik böyle bir izlenim bizde oluşmadı. Mayıs ayında 2 haftası kapalı olmasına rağmen 55 bin adetlik satış oldu. Nisan ayındaki gevşeme de kapanma etkisi. Haziran ayında da kuvvetli olacak. Talep yüksek. Her markada tedarik yok.”

YASAKLARIN HAFİFLEMESİ TALEBE OLUMLU YANSIDI

Bu yıl pazarın geçen yıla göre paralel kapanmasını beklediklerini anlatan Süslü, 650-700 bin aralığında bir beklenti olduğunu önceki seneye göre de ilk 5 ayda yüzde 70’lik büyüme kaydedildiğini ifade etti. Süslü “Nisan-Mayıs döneminde bütün dünyada fabrikalar kapandı. Türkiye’de de çok ciddi kısıtlamalar gerçekleşti. Pazar çok düşük oldu. Bu yüzden bir baz etkisi söz konusu oldu. Önümüzdeki dönemde normalleşme sürecinin de etkisi olacak. İnsanlar artık daha çok dışarı çıkıyor. Böylece zincir etkisiyle otomobile olan talep artıyor” diye konuştu.

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İbrahim Anaç

11 günlük mayıs rakamı canlılığa işaret

Otomotiv pazarının 5 aylık dönemini de değerlendiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç “2021 yılına da pandemi ve beraberinde getirdiği üretimdeki birtakım kısıtlamalarla giriş yapıldı. Ancak, pazardaki büyüme hız kesmedi. Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüdü ve 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti. İlk 5 ay markalar bazında ürün tedarikinin çok önem kazandığı bir dönem oldu. Mayıs ayında karantina sebebi ile sadece 11 gün bayiler açıktı. Buna rağmen satış adedinin 54 bin 734 adet olarak gerçekleşmesi pazardaki talebin devam ettiğine işaret olarak alınabilir” dedi. Yılın ilk 5 ayında toplam satışlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme kaydeden Peugeot, mayıs ayını SUV pazarının lideri olarak tamamladı.

Özgür Süslü

YENİ JEEP COMPASS 459.900 TL’DEN GELDİ

Geçen yılı yüzde 100 büyüme ile kapatan Jeep, 2021’de yeni Compass ile aynı sinerjiyi yakalayacak. Türkiye’de de satışına başlanan yeni Compass’ın 4 farklı donanım seçeneği olacak. Araçla ilgili detayları paylaşan Özgür Süslü “Yenilenen Compass, Longitude, Limited, S Limited ve 80’inci Yıl Özel versiyonundan oluşan gam ile lansmana özel 459 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı” dedi. Yenilenen Compass’ta 1.3 litrelik ve 150 beygirlik motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Compass’ın PHEV versiyonunda ise 1.3 litrelik motorun gücü 240 beygire çıkıyor. PHEV Compass’ta eAWD dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden yola aktarıyor.