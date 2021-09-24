Ekonomi Fiyatlarıbiz de denetleyebiliriz Marketteki fahiş zamları vatandaş da kontrol edebiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyatları biz de denetleyebiliriz: Marketteki fahiş zamları vatandaş da kontrol edebiliyor

Ticaret Bakanlığı’nın geliştirdiği Hal Kayıt Sistemi’yle (HKS) marketlerdeki meyve-sebzelerin alış fiyatlarını görmek mümkün. Biz de manav reyonlarındaki etiketleri HKS ile okuttuk. Alacağımız domates halde 2,5 lira iken reyonda % 100 artışla 5 liradan satılıyordu. Diğer ürünlerde ise pek fark yoktu.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fiyatları biz de denetleyebiliriz
Uygulamalar ile meyve ve sebzelerin halden alış fiyatlarını görmek, haksız fiyat artışını anında Bakanlık’a bildirmek mümkün.

Son dönemde gündeme gelen fahiş fiyat artışı tüketicileri mağdur ediyor. Temel gıdaların fiyatları marketlerde, pazarlarda ve semtlerde farklılık gösteriyor. Bazı ürünlerin fiyatlarıyla oynayan fırsatçılar vatandaşları mağdur ediyor. Ticaret Bakanlığı 2018 yılında temel gıdalarda haksız fiyat artışının önüne geçmek için üç uygulama geliştirdi. Hal Kayıt Sistemi (HKS) uygulaması ile reyonlardaki meyve sebzelerde bulunan barkodlar okutularak ürünlerin alış fiyatları tespit edilebiliyor. Bir diğer uygulama ise Haksız Fiyat Bildirimi. Vatandaşlar eğer haksız bir fiyat artışıyla karşılaşırsa, Haksız Fiyat Bildirimi uygulamasıyla ürünün etiketinin fotoğrafını, türünü ve firma adını yazarak Ticaret Bakanlığı’na durumu bildirebiliyor. Mobil Tüketici uygulamasıyla ise vatandaşlar taksiden pazara kadar yanlış gördüğü her türlü eylemi Bakanlık’a iletebiliyor.

Marketlere fahiş fiyat denetimi: 110 bin liraya kadar ceza kesiliyor
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Marketlere fahiş fiyat denetimi: 110 bin liraya kadar ceza kesiliyor

YANILTMANIN CEZASI 110 BİN TL

  • Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “6502/62. madde kapsamında tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak suçtur. 110 Bin TL’ye kadar cezası var” dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşları Ticaret Bakanlığı’nın fahri müfettişi olmaya davet etti.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşları Ticaret Bakanlığı’nın fahri müfettişi olmaya davet etti.

Fahiş fiyata 'Hal Yasası' önlemi: Marketlere kısıtlama geliyor
EKONOMİ
Fahiş fiyata 'Hal Yasası' önlemi: Marketlere kısıtlama geliyor

MOBİL UYGULAMALAR İNDİRİLMELİ

Vatandaşları fahri müfettiş olmaya davet eden Ağaoğlu, “Eğer tüketici olumsuz bir durumla karşılaştıysa yakınlarda başka alışveriş yapabileceği yer varsa, o mağazayı boykot bağlamında o satış noktasına gitmeme kararını da uygulayabilir. Bakanlık’ın ücretsiz hizmete sunduğu 3 mobil uygulamayı akıllı telefonlarına indirmeli ve her biri Ticaret Bakanlığı’nın fahri müfettişi gibi tespit ettikleri olumsuzlukları Bakanlık’a aktarmalıdırlar. Tespit ettiği haksız fiyat artışının fotoğrafını çekip ya da raporlayıp mobil tüketici aplikasyonuyla Ticaret Bakanlığı’na ulaştırmalı” şeklinde konuştu.

DENETLEYİCİ DE DENETLENECEK

  • Fırsatçıların önüne geçmek için denetleyicilerin de üzerine düşen görevler olduğunun belirten Ağaoğlu, “Dürüst ticaret yapılmalı. Denetçiyi de denetleyen bir sistem kurulacak. Dijital takip sistemi. Sorunu kökünden çözmek için tanzim satış yerine ekonominin temeli olan arz talep dengesini sağlayacak ortam oluşturulacak. Üretim planlı desteklenecek. Temel gıdalarda her şeyden yeteri kadar olacak.” dedi.
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