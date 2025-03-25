FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Mart ayı değerlendirmesi: 100 puanı aştı

Türkiye ekonomisini bünyesindeki bankacılık dışı finans sektörü oyuncularıyla büyütmek için faaliyet gösteren Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği ‘Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) Mart ayı bültenini yayımladı.





Finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve gelişebilmesi için çatısı altındaki 5 sektöre ait 125 şirketle finansmana erişimi kolaylaştırarak, ekonomik gelişmeye katkı sağlayan FKB’nin, Şubat ayı endeksi ve Mart ayı beklenti anketi verilerinde, özellikle yıl sonu beklentilerindeki değişimler dikkate alındığında, orta-uzun vadede uygulanan para politikası duruşunun, enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği gözlemlendi.

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi Mart ayı sonuçlarına göre; Mart ayı enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 0,67 puan azalarak yüzde 2,47 değerine geriledi. Öte yandan 2025 ve 2026 yıl sonu beklentilerinde ise kayda değer bir değişiklik görülmedi.

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin değişim trendine bakıldığında; 2024 yılının son 6 aylık döneminde Ağustos ayı dışında artış yönünde bir eğilim görülürken, Ocak 2025’te 3,09 puanlık bir azalış gerçekleşti, Şubat 2025’te ise endeks yeniden yükselişe geçerek, 2,78 puan artarak 100,68 değerine ulaştı.

Öte yandan endeksin alt bileşenlerinden Faktoring Endeksi Şubat 2025’te 4,63 puan artarak 100,48 değerini aldı. Endeksin diğer alt bileşenleri olan Finansal Kiralama Endeksi 2,29 puan artarak 104,59 ve Finansman Endeksi ise 1,43 puan artarak 96,97 değerini aldı.





FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi Mart ayı sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2025 yıl sonu için yüzde 3,10 ve 2026 yıl sonu için yüzde 3,60 oldu. Aynı yıllar için OVP’nin sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 4,5 ile IMF’nin sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 3,2 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2025 yıl sonu ve 2026 yıl sonu için OVP öngörüsünün altında ve IMF öngörüsünün üzerinde oldu.



