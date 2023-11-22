Fon güçlendikçe yeni destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis’te görüşülen Aile Gençlik Fonu'nun gelirleri arttıkça desteklerinin de çeşitlenebileceği mesajı verdi. Önceki gün toplanan kabine sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Aile Gençlik Fonu’nun önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacağını hatırlattı. Yılmaz, sonra tüm Türkiye yaygınlaşacağını tekrarladı.

DESTEKLER AŞAMA AŞAMA

Yılmaz, “Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça, imkanlar arttıkça başka desteklerle tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek" dedi.

İLK EV ALACAKLARA KREDİ İMKANI

İlk ev alanlara kredi desteği konusunda ise Yılmaz, ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdıklarını bildirdi. Yılmaz, “Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz ilk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor" şeklinde konuştu.

Yılmaz şöyle devam etti: "Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."











