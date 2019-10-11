Fuarda iç rekabet bizi vuruyor

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye hak etmediği bir şekilde Gümrük Birliği anlaşmasının ruhuna aykırı bir usulde bazı kısıtları çok uzun bir süredir hala masada tutmaya devam ettiğini belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu konuda önümüzdeki günlerde adımlar atılabileceğini öngörüyoruz. Ümit ediyorum 2020’de bu konuda daha iyi mesafe sağlama durumunda olacağız” dedi.

Son yıllarda iyice ayyuka çıkan fuar çekişmesine dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’de bazı sektörlerde aynı tarihlerde ayrı ayrı fuarlar düzenlenmesini eleştirdi. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Anuga 2019’da sorularımızı cevaplandıran İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye’nin fuarcılıkta nitelik ve nicelik açısından optimal ölçeği yakalaması gerektiğini söyledi.

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CNR Food İstanbul Fuarı

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27. WorldFood İstanbul

Türkiye'de aynı sektörün kendi içinde bölünüp birbirine rakip fuarlar düzenlemesinin son örneğini geçen ay İstanbu'da yaşadık. 4-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy Fuar Merkezi’nde düzenlenen CNR Food İstanbul Fuarı ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 27. WorldFood İstanbul aynı tarihlerde yapıldı.





NİTELİK GÜÇLENMELİ

Fuarın sadece mal ve hizmetlerin sergilenmesiyle sınırlı bir aktivite olmadığına ifade eden Avdagiç, “Fuarlar lojistik, yeme içme, konaklama, eğlence, ulaştırma gibi birçok sektörü de doğrudan etkiliyor. Uluslararası fuarların diğer sektörler bakımından oluşturduğu ekonomik etkilerin fuar düzenleyicileri tarafından elde edilen cironun 5 ila 7 katına kadar ulaştığını biliyoruz. Yani elde edilen gelirin 5 ila 7 katına kadar dolaylı faydayı görebiliyoruz” dedi.

FUARIMIZ ÇOK GELİRİMİZ AZ

Avrupa’nın fuarcılığı kalkınmanın bir unsuru olarak gördüğünü ve başarıyla uygulamış bir ekonomik güç olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Bilhassa Almanya’da fuarcılık stratejik bir sektör. Keza Çin’de de fuarlar dış ticarete büyük ivme getiren bir araç olarak kullanılıyor. Türkiye’de de fuarcılık sektöründe son yıllarda dikkat çekici bir gelişim ve büyüme var. Yıllık yaklaşık 400 fuarla Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Oldukça ses getiren uluslararası fuarlara da imza atıyoruz. Pek çok yabancı partnerle birlikte düzenlediğimiz, rüştünü ispat etmiş fuarlarımız var. Ancak katılımcı sayısı, stant alanı ve gelir gibi parametrelerde Avrupa ortalamasının gerisindeyiz” diye konuştu.

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İÇ REKABET FUARIN ETKİSİNİ KÜÇÜLTÜYOR

Çok fuar düzenlememize rağmen düşük gelir elde etmemizin nedenlerine dikkat çeken Avdagiç, şunları kaydetti: “ Burada şu çok önemli ki aynı sektörde birbirine rakip olan çok sayıda fuar pastanın küçülmesine, etkinliğin azalmasına sebebiyet veriyor. Mesela Almanya'da düzenlenen yıllık fuar sayısı Türkiye'nin yaklaşık yarısı kadar olsa da bu ülkedeki fuarlarda yaklaşık 7 kat fazla gelir elde ediliyor. Türkiye’de birbirine benzer ve yakın zamanlarda organize edilen fuarlar, ziyaretçi sayısını haliyle azaltıyor. Bölünen hedef kitle nedeniyle fuar organizatörleri daha yoğun tanıtım faaliyetinde bulunmak durumunda kalıyor. Bu da ciddi bir maliyet demek. Sonuçta da verilen emek ve maliyetle kıyaslanınca fuarlar beklendiği etkiyi oluşturmuyor.”

KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ KULLANMALIYIZ

Türkiye’deki bütün sektörlerin bu duruma düşmemesi için fuarcılık alanında güç birliği yapması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, “Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak önemli. Fuarların sayıca fazla olmasını değil, nicelik ve nitelik bakımından optimal ölçeği yakalamayı hedeflemeliyiz. Sektörün kendine özgü koşullarını da dikkate alarak doğru planlama ve doğru stratejiler ortaya koymak gerek” dedi.

Gıdadaki payımızı yüzde 3-3,5’e çıkarmalıyız

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dünya gıda pazarının 1 trilyon 470 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu belirterek, "Türkiye’nin bu dış ticaretten aldığı pay 18 milyar dolarla yüzde 1,2. Türkiye'nin burada şu anda yüzde 1,2’lik payını en azından yüzde 3-3'5’e çıkarmamız gerekiyor” dedi. Bu anlamda 2050’ye kadar da bu alanda 100 milyar doların hedeflenmesi gerektiğine dikkati çeken Avdagiç, “Ölçek ekonomisi ile ilgili gerekli adımları atabilirsek, teknolojinin daha çok kullanımı konusunda süreçleri etkin bir şekilde hayata geçirirsek ki burada önemli bir mesafe katlettiğimizi görüyoruz, bu rakama çıkabileceğini düşünüyoruz” dedi.

TUNA TİCARET ODALARI İSTANBUL'DA TOPLANACAK

Avdagiç, odanın diğer faaliyetlerine de değindi. Kısa bir süre önce Bükreş'te İTO olarak Tuna Ticaret Odaları Birliği'nin kuruluş toplantısına katıldıklarını anlatan Avdagiç, şu bilgileri verdi: 140 milyon nüfusu barındıran Tuna bölgesi odalarının ticaret odaları birliği kuruldu. Biz de kurucu olarak görev aldık ve orada yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak seçildik. Eylül 2020'de Tuna Ticaret Odaları Birliği'nin birliğin genel kurulu İstanbul'da yapılacak. Burada Almanya'dan başlayan Avusturya ile devam eden Slovenya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan Karadeniz'e dökülen bütün o kıyısı olan ülkelerin odalarının olduğu bir birlik. Burada özellikle İstanbul’un olmasını diğer kurucu ülkeler, Bükreş ve Budapeşte odaları talep etti. Şu anda başkanlığı Budapeşte oda başkanı yapıyor” diye konuştu.