G-20’de yoğun trafik

G-20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun temaslarını sürdürüyor. Albayrak, dün Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmelerde bulundu. Bakan Berat Albayrak Twitter’dan açıklama yaparak temaslarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

ÇOK SAYIDA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİK

“G-20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı çerçevesinde geldiğimiz Buenos Aires’te, ülkemizin ekonomi alanındaki işbirlikleri açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İlk olarak Endonezya Maliye Bakanı Sn. Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldik. Almanya Maliye Bakanı Sn. Olaf Scholz ile ekonomi alanında çok sayıda gündemi değerlendirdiğimiz kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik”.

Bakan Albayrak, bugün de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Kim Don-Yeon ile bir araya gelecek.

AÇILIŞ KONUŞMASINI ALBAYRAK YAPACAK

Çin Maliye Bakanı Liu Kun ve Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia ile de görüşecek olan Albayrak, ikili temaslarının yanı sıra oturumlara da katılacak. Albayrak’ın katılacağı oturumlar, “Küresel Ekonomik Risklere Cevap Vermek”, “Mesleklerin Geleceği” ve “Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi” başlıklarını taşıyor. Son oturumun açılış konuşmasını yapacak Albayrak’ın yoğun temasları, G20 aile fotoğrafı çekimleri ile devam edecek.

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