Ekonomi G-20de yoğun trafik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

G-20’de yoğun trafik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin’deki G-20 toplantısında yoğun temas trafiği yürütüyor. Dün Almanya, Fransa ve Endonezya maliye bakanlarıyla görüşen Albayrak; ABD, Güney Kore, Çin ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Buenos Aires’te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun temaslarını sürdürüyor.
Buenos Aires’te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun temaslarını sürdürüyor.

G-20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun temaslarını sürdürüyor. Albayrak, dün Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmelerde bulundu. Bakan Berat Albayrak Twitter’dan açıklama yaparak temaslarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

ÇOK SAYIDA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİK

“G-20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı çerçevesinde geldiğimiz Buenos Aires’te, ülkemizin ekonomi alanındaki işbirlikleri açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İlk olarak Endonezya Maliye Bakanı Sn. Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldik. Almanya Maliye Bakanı Sn. Olaf Scholz ile ekonomi alanında çok sayıda gündemi değerlendirdiğimiz kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik”.

Bakan Albayrak, bugün de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Kim Don-Yeon ile bir araya gelecek.

AÇILIŞ KONUŞMASINI ALBAYRAK YAPACAK

Çin Maliye Bakanı Liu Kun ve Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia ile de görüşecek olan Albayrak, ikili temaslarının yanı sıra oturumlara da katılacak. Albayrak’ın katılacağı oturumlar, “Küresel Ekonomik Risklere Cevap Vermek”, “Mesleklerin Geleceği” ve “Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi” başlıklarını taşıyor. Son oturumun açılış konuşmasını yapacak Albayrak’ın yoğun temasları, G20 aile fotoğrafı çekimleri ile devam edecek.

Ar-Ge desteği 18 milyarı aştı
EKONOMİ
Ar-Ge desteği 18 milyarı aştı

Ucuza kanıp çarpılmayın
EKONOMİ
Ucuza kanıp çarpılmayın

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

Pasifize edilen birçok bürokrat, yeni sisteme katkı vermeye hazır bekliyor.
Serveti 1 milyar dolar

Serveti 1 milyar dolar

​Oktar 'ın maddi gücünü kullandığı bazı üyeleri daha sonra örgütten attığı belirlendi.
CHP'dekurultay restleşmesi

CHP'dekurultay restleşmesi

Muhaliflerin kurultay için 26 imzası kaldı.
Görevleribuymuş

Görevleribuymuş

​HDP'li Buldan, terörist cenazesine katılan vekilleri savundu.
FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

​FETÖ'den tutuklananları tahliye vaadiyle kandırmışlar.
İşte ilkbakan yardımcıları

İşte ilkbakan yardımcıları

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakan yardımcıları belli oldu.
Kudüs'tenvazgeçmeyiz

Kudüs'tenvazgeçmeyiz

​İsrail kurşunlarıyla yaralanan Filistinliler İstanbul'da tedavi görüyor.
Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

​Yatırımlarının yoğunlaştığı teknopark sayısı 81'e çıktı.

TKP'li teröristeYunan kalkanı

TKP'li teröristeYunan kalkanı

​Yunanistan teröristlere sahip çıkmaya devam ediyor.
81 ilde huzur operasyonu

81 ilde huzur operasyonu

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda 489 şüpheli yakalandı.
İranlı yıldız Trabzonspor'da

İranlı yıldız Trabzonspor'da

​Trabzonspor, İranlı stopter Majid Hosseini'nin transferini bitirdi.
Sınır ötesinde vurdu

Sınır ötesinde vurdu

​TSK, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristi etkisiz hale getirdi.
Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Firari FETÖ'cü Akın İpek ev hapsine alınmıştı.
'Hedeflerimize ulaştık'

'Hedeflerimize ulaştık'

Türk Hava Yolları, 2018 hedeflerini yıl bitmeden tamamladı.
100 günlükplan belli oldu

100 günlükplan belli oldu

18 Ağustos'ta açıklanıp hayata geçirilecek.
Türk bayrağıyla uğurlandı

Türk bayrağıyla uğurlandı

Gazzeli şehid Muhammed, meydanlarda da taşıyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.