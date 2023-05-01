Gaz faturalarına ‘Karadeniz’ notu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ısınmada bir ay ücretsiz olacak doğal gazla ilgili olarak faturalar konusunda, “Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda ‘sıfır’ yazacak ve ‘Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun’ ifadesi yer alacak” şeklinde konuştu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Yakıt Yükleme Töreni’nin ardından gündemdeki konuları değerlendiren Bakan Dönmez, mayıs ayının ardından 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirimin de uygulamaya gireceğini açıkladı.

YANLIŞ FATURAYA İPTAL YA DA İADE

Ücretsiz doğal gaz konusunda dağıtım şirketlerinin yazılımında değişikliğe gitmesi gerektiğini ve hazırlıkların neredeyse tamam olduğunu dile getiren Dönmez, 24 Nisan sonrasında doğal gazda bir okuma yapılmadığına, yapıldı ise de sehven yapılmış olacağının bilgisini verdi. “Yanlış kesilen faturaların da başvuru ile iptali veya bedel iadesi yapılacaktır” diyen Enerji Bakanı Dönmez, Karadeniz gazının şebekeye önümüzdeki günlerde iletileceğini de belirtti.

Akkuyu 1 yıl içinde üretime başlayacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki çalışmaları değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ilk nükleer santralinde 1 yıl içinde elektrik üretimine başlanacağını söyledi. Akkuyu’daki 4 reaktörün birer yıl arayla 2028 yılına kadar devreye gireceğini hatırlatan Dönmez, şöyle konuştu: “Nükleer serüvenimiz maalesef geç başladı, ancak hızlı yol almak istiyoruz. 2’inci ve 3’üncü nükleer santral içinde çalışmalara başladık. İkinci santral için Sinop’ta bir çalışmamız var. ÇED raporu tamam. Kiminle yapacağımız henüz net değil. Bu teknolojiye sahip çok fazla ülke yok. Olan bütün ülkelerle görüşeceğiz. Hangisi uygunsa onlarla ilerleyeceğiz.”







