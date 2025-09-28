Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Gaziantep ve bölge ekonomisi Tarihi Hicaz Demiryolu ile güçlenecek

Gaziantep ve bölge ekonomisi Tarihi Hicaz Demiryolu ile güçlenecek

12:1128/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Hicaz Demiryolu Gaziantep’e ekonomik canlılık getirecek
Hicaz Demiryolu Gaziantep’e ekonomik canlılık getirecek

Tarihi Hicaz Demiryolu hattının yeniden canlandırılması projesinin, Gaziantep ve çevresinin ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, kapının, Türkiye'yi demir yolu ile Suriye'nin Halep kentine, oradan da başkent Şam'daki Hicaz Demiryolu hattına bağladığını söyledi.

Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 23 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin desteğiyle Suriye tarafında eksik kalan 30 kilometrelik hattın tamamlanması yönünde mutabakata varıldı." ifadelerini kullandığını hatırlatarak, müjdenin bölgede sevinçle karşılandığını dile getirdi.

Projenin, İslahiye ve çevresindeki il ve ilçelerin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu tarihi projenin yeniden canlanmasıyla sanayi, lojistik ve liman yatırımları artacak. İslahiye, bölgesel ticarette geleceğin en güçlü merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 15 yıldır güvenlik sorunları nedeniyle kullanılmayan raylarımız, yeniden vagon sesleriyle, yolcu ve yük taşımacılığıyla canlanacak. İstanbul'dan başlayan hattın Türkiye'deki son durağı İslahiye. Buradan Suriye'ye, oradan da kutsal topraklara ulaşılıyor. 1908 yılında Sultan Abdülhamit döneminde inşa edilen bu tarihi demir yolunun en önemli noktalarından biri ilçemizdir"



#Abdulkadir Uraloğlu
#Hicaz demiryolu
#İslahiye
#İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu
#ulaştırma ve altyapı bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 asgari ücret zammı için flaş gelişme: TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmıyor mu?