Gaziantep ve bölge ekonomisi Tarihi Hicaz Demiryolu ile güçlenecek

"Bu tarihi projenin yeniden canlanmasıyla sanayi, lojistik ve liman yatırımları artacak. İslahiye, bölgesel ticarette geleceğin en güçlü merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 15 yıldır güvenlik sorunları nedeniyle kullanılmayan raylarımız, yeniden vagon sesleriyle, yolcu ve yük taşımacılığıyla canlanacak. İstanbul'dan başlayan hattın Türkiye'deki son durağı İslahiye. Buradan Suriye'ye, oradan da kutsal topraklara ulaşılıyor. 1908 yılında Sultan Abdülhamit döneminde inşa edilen bu tarihi demir yolunun en önemli noktalarından biri ilçemizdir"