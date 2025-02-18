Geleceğin Türkiye’sini kadınlar inşa ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk kadınlarının bilimde ve teknolojide, girişimcilikte pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirtti. Türkiye genelindeki 105 teknoparktaki 11 bin firmada 31 bin kadının görev yaptığını dile getiren Kacır, “Girişimcilik ekosistemimizden çıkan, değeri milyar dolar değeri aşan yedi Turcornumuzun dördü kadın girişimciler tarafından kuruldu. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde 27 bin kadın, yenilikçi çalışmalarıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor" dedi.

KOSGEB 19 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADI

Bu yıl dördüncüsü İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın ödül töreninin açılışında konuşan Bakan Kacır, kadınların bilim ve teknolojide daha da fazla yer almasını sağlamak adına adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik destek programları kapsamında son 22 yılda 172 bin kadın araştırmacıya 20 milyar lirayı aşkın destek verdiklerini vurgulayan Kacır, “KOSGEB girişimcilik destekleri kapsamında aynı dönemde 71 bin 200 kadın girişimcimize 19 milyar lira destek sağladık. Uygulamalı girişimcilik eğitimleriyle 2010'dan bu yana 876 bin 300 kadın girişimciye eğitim sunduk" dedi. Türkiye'nin bölgesel kalkınma ajanslarıyla kadınlara yönelik 544 projeye 1 milyar lira destek sunulduğunu belirten Kacır, “Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına yönelik 227 projeye 1,8 milyar lira katkı sağladık” ifadesini kullandı.

4 YILDA 82 MİLYAR LİRA FİNANSMAN

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere sunulan finansal desteklerin yüzde 40'ını Halkbank’ın sağladığını belirtti. Arslan, “Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 2021'den bu yana 250 bin kadın girişimciye 82 milyar lira finansman desteği sağladık” dedi. Üreten Kadınlar Buluşmaları ile girişimci kadınları cesaretlendirdiklerini ve ilham verdiklerini belirten Arslan, “Onların hikayelerini dinledik, başarılarına tanıklık ettik. Ve bugün geldiğimiz noktada, binlerce kadının hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü görmekten büyük bir gurur duyuyoruz” diye konuştu.

AİLE YILI PROJEMİZE ÖZEL ANLAM YÜKLEDİ

2025'in ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesinin Halkbank Üreten Kadınlar Projesi'ne de özel anlam yüklediğine değinen Arslan, "Kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi önemli hedefleri 'Aile Yılı' vizyonunun katkısıyla, yukarıya taşıyacağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

ÜRETEN KADINLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Yarışmada, ‘Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi’nde ödülü, Bebüş Kids'ten Zahide Arı, ‘Yükselen Yıldız Kategorisi’nde ise MorMaker'dan Nurdeniz Erdoğan aldı.

ALEV ALATLI ÖZEL ÖDÜLÜ VERİLDİ

‘Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi’nde ise Toffu’dan Işıl Melisa Işık, ‘Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde Werover’den Zeynep Balca Yılmaz ödüle layık görüldü. ‘Kadın Kooperatifi Kategorisi’nde ödül, Lilyana Kadın Kooperatifi'nden Ümmühan Keskin'in oldu. "Alev Alatlı Özel Ödülü" de tasarımcı Gönül Paksoy'a verildi.

Kadın istihdamında oran hızla artıyor

Törende girişimci kadınlara ödüllerini takdim eden Emine Erdoğan, iş dünyasında kadınların rolünün giderek arttığını vurguladı. Türkiye’de 2014’te yüzde 26 olan kadın istihdam oranının geçtiğimiz yıl yüzde 31,6’ya yükseldiğini söyleyen Emine Erdoğan, 2028’de yüzde 36,2 hedeflediklerini ve kadın liderliğinin ekonomik kalkınmada dönüştürücü bir güç olduğunu ifade etti. Türkiye’nin kadın girişimciliği alanında köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türk kadınının girişimci ruhunun kökleri, 13. yüzyıla kadar uzanıyor” açıklamasında bulundu.

Girişimciler için özel platform

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini güçlendirdiklerini belirtti. Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak için çok yönlü destek mekanizmaları sunduklarını vurgulayan Göktaş, finansal okuryazarlık, e-ticaret, mentörlük ve pazarlama alanlarında projeler yürüttüklerini söyledi. Kadın kooperatiflerini sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Göktaş, kadın girişimciler için "kadingirisimci.gov.tr" platformunu hayata geçirdiklerini duyurdu.











