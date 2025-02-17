Denizcilik sektörüne 7,1 milyon ton ÖTV'siz akaryakıt teslim edildi

, "Sektör maliyetleri önemli ölçüde düşüyor. Balıkçılarımız için de büyük bir avantaj sağlayan bu uygulama ile denizde kalma ve avlanma süreleri uzarken, vatandaşlarımız da petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan daha az etkilenmiştir. Uygulamamız sektör için güçlü bir teşvik unsuru olmaya devam edecek"