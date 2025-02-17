Denizcilik sektörüne 7,1 milyon ton ÖTV'siz akaryakıt teslim edildi

Deniz yolu taşımacılığı artmaya devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile denizcilik sektörüne 7,1 milyon ton akaryakıt teslim edildiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile denizciliğin gelişmesi ve kara yolu ağırlıklı dahili taşımacılığın deniz yoluna kaydırılması amacıyla başlatılan ÖTV'siz yakıt uygulamasının kesintisiz sürdüğünü belirtti.
1 Ocak 2004'te başlatılan uygulamanın, Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Sicili'ne kayıtlı deniz araçlarını kapsadığını kaydeden Bakan Uraloğlu,
"Kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemiler, ticari yatlar, hizmet ve balıkçı gemileri ÖTV'siz yakıt uygulamasından faydalanmaktadır. Bu destek sayesinde deniz taşımacılığında maliyetler azaltılmış, sektörümüzün rekabet gücü artırılmış, balıkçılık sektörümüz de önemli bir desteğe sahip olmuştur"
dedi.
Sektöre bugüne kadar toplam 7,1 milyon ton ÖTV'siz akaryakıt teslim edildiğini belirten Bakan Uraloğlu,
"2024 yılı itibarıyla da 349 bin ton ÖTV'siz akaryakıt teslimatı yapılarak bu kapsamda da toplam 3,9 milyar liralık ÖTV desteği sağladık"
bilgisini paylaştı.
'Deniz taşımacılığı ve balıkçılık destekleniyor'
'Deniz taşımacılığı ve balıkçılık destekleniyor'
Bakan Uraloğlu, ÖTV'siz yakıt desteği sayesinde deniz yolu taşımacılığının arttığını belirterek
, "Sektör maliyetleri önemli ölçüde düşüyor. Balıkçılarımız için de büyük bir avantaj sağlayan bu uygulama ile denizde kalma ve avlanma süreleri uzarken, vatandaşlarımız da petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan daha az etkilenmiştir. Uygulamamız sektör için güçlü bir teşvik unsuru olmaya devam edecek"
ifadelerini kullandı.
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