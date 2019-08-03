Gelişen teknoloji altın dişi söktü

Daha çok anneanne, babaanne ve dedelerimiz de görmeye alışık olduğumuz altın kaplama dişler teknolojinin ilerlemesiyle beraber yerini implantlara ve kaplamaya bıraktı. Dişlerini yeni tedavi yöntemi ile yenileyenler eski altın dişlerini ise kuyumcuda bozduruyor. Konuyla ilgili Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşın sökülen altın dişlerini çöpe atmak yerine değerlendirilmesini tavsiye ediyor.

İslam Memiş

VATANDAŞA TASARRUF İMKANI SAĞLIYOR

Memiş, eski kaplama sökülen altın dişlerin çöpe atılmadığını, bir kenarda tutulduğunu söyleyerek, bir diş, için bir buçuk gram civarında bir altın gerekli olduğunu belirtti. Memiş, "Bugün bir buçuk gram 18 ayar altın 290 lira. Özellikle 50-70 yaş arasındaki gruplar ağızlarında gizli bir hazine saklıyorlar. Bu kuyumculuk sektöründe de ciddi bir talebe neden oldu. Vatandaşın bozdurmuş olduğu altın kaplamalar daha sonra eritilip, normal altın halini alıyor. Genelde bir kişinin dişinde ortalama 3-4 tane altın kaplama var" dedi. Memiş, şu tavsiyelerde bulundu: "Türkiye genelinde ciddi miktarda kaplama diş altın bozdurma hareketliliği var. Bu bozulan altınlar tabi ki vatandaşın bütçesine destek veriyor. Diğer yandan sektörde tasarrufa neden oluyor.”