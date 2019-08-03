Ekonomi Gelişen teknoloji altın dişi söktü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gelişen teknoloji altın dişi söktü

Altın kaplama dişler yerini teknolojinin de gelişmesiyle implantlara ve kaplamalara bıraktı. Dişlerini bu tedavi yöntemi ile yenileyen vatandaş, eski altın dişlerini ise, kuyumcuda bozduruyor. Bozdurulan altın kaplamalar daha sonra eritilip, normal altın halini alıyor.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Hastalar eski altın dişlerini kuyumcuda bozduruyor.
Hastalar eski altın dişlerini kuyumcuda bozduruyor.

Daha çok anneanne, babaanne ve dedelerimiz de görmeye alışık olduğumuz altın kaplama dişler teknolojinin ilerlemesiyle beraber yerini implantlara ve kaplamaya bıraktı. Dişlerini yeni tedavi yöntemi ile yenileyenler eski altın dişlerini ise kuyumcuda bozduruyor. Konuyla ilgili Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşın sökülen altın dişlerini çöpe atmak yerine değerlendirilmesini tavsiye ediyor.

İslam Memiş

VATANDAŞA TASARRUF İMKANI SAĞLIYOR

Memiş, eski kaplama sökülen altın dişlerin çöpe atılmadığını, bir kenarda tutulduğunu söyleyerek, bir diş, için bir buçuk gram civarında bir altın gerekli olduğunu belirtti. Memiş, "Bugün bir buçuk gram 18 ayar altın 290 lira. Özellikle 50-70 yaş arasındaki gruplar ağızlarında gizli bir hazine saklıyorlar. Bu kuyumculuk sektöründe de ciddi bir talebe neden oldu. Vatandaşın bozdurmuş olduğu altın kaplamalar daha sonra eritilip, normal altın halini alıyor. Genelde bir kişinin dişinde ortalama 3-4 tane altın kaplama var" dedi. Memiş, şu tavsiyelerde bulundu: "Türkiye genelinde ciddi miktarda kaplama diş altın bozdurma hareketliliği var. Bu bozulan altınlar tabi ki vatandaşın bütçesine destek veriyor. Diğer yandan sektörde tasarrufa neden oluyor.”

Bir milyar dolarlık yatırım
EKONOMİ
Bir milyar dolarlık yatırım
Alevler arasında can pazarı

Alevler arasında can pazarı

​Balıkesir'deki otobüs yangınında 5 kişi hayatını kaybetti.
Fıratın doğusu için gelecekler

Fırat'ın doğusu için gelecekler

MSB: ABD heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek.
Katillerdenbiri daha yakalandı

Katillerden
biri daha yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili yeni gelişme.
Ellere VAR<br>bize yok!

Ellere VAR
bize yok!

​Premier Lig'deki sistem Türkiye'den farklı olacak.
Gazze'de<br>Cuma katliamı

Gazze'de
Cuma katliamı

​İsrail askerleri 49 Filistinliyi gerçek mermilerle hedef aldı.
Yayın krizi sona erdi

Yayın krizi sona erdi

​Maçların hangi kanalda yayınlanacağı netleşti.

Bir insan<br>bir fidan

Bir insan
bir fidan

Dünyadaki her insan için bir fidan dikilecek.

Göç dalgasına radarlı çözüm

Göç dalgasına radarlı çözüm

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Yolcu otobüsü<br>alev aldı

Yolcu otobüsü
alev aldı

​Balıkesir'deki olayda ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
'Çocuk Evleri'ni kapatıyor

'Çocuk Evleri'ni kapatıyor

"Rusya gezine yaptığın masraf bu çocukların bir yılına yeter."
750'den başlıyor

750'den başlıyor

​Fiyatlar illere ve bölgelere göre farklılık gösteriyor.
İzmir'de yakalandı

İzmir'de yakalandı

Kaynak Holding'in kurucuları arasında yer alıyordu.
Trabzonspor'un <br>yeni golcüsü

Trabzonspor'un
yeni golcüsü

​Adı sır gibi saklanan forvet ortaya çıktı.
ABD<br>resmen duyurdu

ABD
resmen duyurdu

32 senelik anlaşmadan çekildiğini açıkladı.
Bayramda hava<br>nasıl olacak?

Bayramda hava
nasıl olacak?

Bu haberi okumadan tatil planı yapmayın.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.