Gençlere faizsiz kredide öncelik deprem bölgesine

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan gençlere verilecek 150 bin TL’lik faizsiz kredinin ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başlayacağını açıkladı. Önceki gün toplanan kabine sonrasında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Göktaş, “Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik. Başvurular yarın internet sitesinden alınmaya başlıyor. Çiftlerin geliri toplamının brüt iki asgari ücreti aşmaması gerekiyor” dedi.
GELİRDE BAŞVURU SINIRI NE?
Göktaş, “Fondan faydalanmak isteyen gençlerin 18-29 yaş arasında olması gerekiyor. Ayrıca resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Göktaş, değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanacağını belirtti.