Gençlere faizsiz kredide öncelik deprem bölgesine

9 Şubat itibarıyla 202 milyar 714 milyon 190 bin liralık büyüklüğe ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu geçen yıl 45 milyar lira, bu yılın ocak ayında ise 5,4 milyar lira faiz geliri elde etti. Fonun kurulduğu günden itibaren işsizlik ödeneği almaya hak kazanan 10 milyon 501 bin 862 kişiye, toplam 71 milyar 842 milyon 21 bin lira ödeme yapıldı.