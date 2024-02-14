|
Ekonomi

Gençlere faizsiz kredide öncelik deprem bölgesine

Gençlere verilecek 150 bin TL’lik faizsiz kredi ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başlıyor. Başvurular yarın itibarıyla Aile Bakanlığı'nın belirleyeceği internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleşecek.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:36 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan gençlere verilecek 150 bin TL’lik faizsiz kredinin ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başlayacağını açıkladı. Önceki gün toplanan kabine sonrasında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Göktaş, “Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik. Başvurular yarın internet sitesinden alınmaya başlıyor. Çiftlerin geliri toplamının brüt iki asgari ücreti aşmaması gerekiyor” dedi.

GELİRDE BAŞVURU SINIRI NE?

Göktaş, “Fondan faydalanmak isteyen gençlerin 18-29 yaş arasında olması gerekiyor. Ayrıca resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Göktaş, değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanacağını belirtti.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Faizsiz Kredi
#Deprem Bölgesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Spesifik Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Spesifik Kelimesinin Cümle Örnekleri