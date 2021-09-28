Gıda güvenliğine 750 milyon TL

Gıda güvenirliliğini sağlamaya yönelik faaliyetler için bu yıl 750 milyon lira bütçe ayıran Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl denetimi yapılan ürünlerinde yüzde 11.5’inde gıda kodeksine aykırılık tespit ederken, bu yıl genelinde de bu oranın yüzde 12 olmasını tahmin ediyor.

Marketlere yönelik fahiş fiyat incelemesi başlatılırken, bir yandan da vatandaşa sahte gıda satarak sağlıklarıyla oynayanlara karşı ciddi tedbirler alınacak.

HER 8 ÜRÜNDEN 1’İ SORUNLU

Gıda güvenirliliğini sağlamaya yönelik faaliyetler için bu yıl 750 milyon lira bütçe ayıran Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl denetimi yapılan ürünlerinde yüzde 11.5’inde gıda kodeksine aykırılık tespit ederken, bu yıl genelinde de bu oranın yüzde 12 olmasını tahmin ediyor. Yani denetimi yapılan her 8 üründen biri sorunlu çıkarken, bakanlık bu yıl devreye giren ve yüksek cezalar öngören düzenleme sayesinde bu oranı iki yılda sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede bu yıl 1 milyon 100 bin adet olarak öngörülen resmi kontrol sayısını 2023’te 1 milyon 200 bine çıkarmayı amaçlıyor.

TÜKETİCİYLE İŞBİRLİĞİ

Denetimlerin yanı sıra gıda güvenilirliği alanındaki olası risklerin tespiti yapılarak bu konularda uluslararası standartların gözetildiği, bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre yürütülen risk değerlendirmesi çalışmaları yapılacak. Ayrıca güvenilir gıda konusunda tüm taraflarla iş birliği yapılması, güvenilir gıda bilincinin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi sağlanacak. Bu açıdan tüketicilerin de gıdaları güvenilir bir şekilde nasıl tüketeceklerini bilmeleri ve bu yönde bilinçlendirilmeleri hedeflenecek. Özellikle okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek amacıyla eğitimler yapılacak.

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2,1 MİLYON LİRALIK CAYDIRICI CEZA

Nisanda yürürlüğe giren Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik’le halk sağlığı ile oynayan işletmelere ağır yaptırımlar getirildi. Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası kesilecek. Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez yapılması halinde, 218 bin 220 liradan az olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezasına hükmedilecek.

MARKETLER SÖZLÜ SAVUNMA VERECEK

Rekabet Kurulu’nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki fahiş fiyat artışına yönelik başlattığı soruşturmada, zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında sözlü savunma toplantısı 27 Ekim’de yapılacak. Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim mesai saati sonuna kadar kuruma başvurması gerekiyor.