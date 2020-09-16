Gıda terörüne ifşa: 91 firma ve 113 hileli gıda ürünü açıklandı ​

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını korumaya, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara göz açtırmamaya devam ediyor. Bu kapsamda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu.

EN ETKİN DENETİMCİ VATANDAŞ OLMALI

Vatandaşın sağlığı söz konusu olunca kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Her zaman söylediğim gibi en etkin denetimci vatandaşımızdır” dedi.

EKONOMİ Gıdada denetim seferberliği

Halkın sağlığıyla oynuyorlar

Fotoğraf: Arşiv

Son yapılan ifşa ile beraber, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Hileli ürünler arasında, alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve çay var. Bakanlık, denetimlerde döner ve köfteye sakatat, sucuğa kanatlı et karıştırıldığını belirledi. Pişmiş lahmacunda uygunsuz sakatat tespit edildi. Kırmızı toz bibere boya katıldığı, çaya gıda boyası eklendiği, bitki çayında ilaç etken maddesi tespit edildi. Yoğurtta nişasta eklendiği görüldü. Çiğ kanatlı dönerde, fermente sucukta at eti kullandığı tespit edildi.