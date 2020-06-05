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Ekonomi Girişimcilik ekosistemine finansal çeşitlilik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişimcilik ekosistemine finansal çeşitlilik

Girişimci desteklerinin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için özel sektörün katılımını arttıracak sistemler geliştirildi. Girişimcilik ekosistemini daha etkin bir yapıya kavuşturmak için ek somut adımlar atacaklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, “Fonlar ve melek yatırımcılar vasıtasıyla finansal çeşitliliği sağlayacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, önümüzdeki dönemde girişimcilik ekosistemini daha etkin bir yapıya kavuşturmak için ek somut adımlar atacaklarını belirterek, “Girişim sermayesi uygulamalarına desteğimizi arttırıyoruz, fonlar ve melek yatırımcılar vasıtasıyla finansal çeşitliliği sağlayacağız” dedi. Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi “Dijitalleşme, Göç ve Girişimcilik” dijital açılış toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Dönmez, ENHANCER projesinin AB desteği ile uygulandığını, projenin uygulanmasını Türkiye’deki bölgesel kalkınma ajanslarının üstlendiğini belirtti.

Christian Berger (sol üst) Michael Spindelegger (sağ üst) Çetin Ali Dönmez (sol alt) Halil Afşarata (sağ alt)

TOPARLANMANIN TOHUMLARI EKİLDİ

Dönmez, küresel salgının ekonomik ve sosyal etkilerini yoğun olarak hissettiklerini ifade ederek, “Hükümet, bu zorlu süreçte salgınla mücadelede sahada örnek bir başarı gösterdi” diye konuştu. Dönmez, “Yeni Normal”e giden yolda artık çok daha fazla kendine güvenen reel sektör ve girişimcileriyle kalıcı ve istikrarlı bir toparlanmanın tohumlarını eken bir Türkiye’nin olduğuna işaret ederek, “Türkiye her aşamada salgın riskini kontrol etmeyi, ekonomik aktivitenin devamını sağlamayı başardı” diye konuştu.

YENİ İŞLETMELER İÇİN FIRSAT

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise ENHANCER projesinin Türkiye’deki Suriyelileri destekleyeceğini, projenin Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkıda bulunacağını dile getirdi. Berger, Avrupa’da ekonomilerde dijital dönüşümün başladığını ifade ederek, “Avrupa Komisyonu bir plan oluşturdu. 8,2 milyar avroluk bir meblağ ile Avrupa ekonomisinin dijital dönüşümü sağlanacak” dedi. Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger de ENHANCER projesinin yenilikçi bir proje olduğunu, geçici koruma altındaki Suriyelilere dijitalleşmenin getirdiği fırsatları sunarken aynı zamanda yeni işletmeler için fırsatlar sunacağını dile getirdi.

Suriyeli startup katkı sağlayacak

  • Girişimcilik ekosistemine, üretime ve ticaretin geliştirilmesine değer verdiklerine değinen Dönmez, Türkiye’nin kritik teknolojilerde, yüksek katma değerli ürünlerde güçlü ve güvenilir küresel bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini ve aynı zamanda AB’nin de önemli bir paydaşı olma işlevini devam ettirdiğini aktardı. Dönmez, girişimcilik ve İnovasyon ekosisteminin gücünün, kalkınma hızını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, “Bu nedenle girişimcilik ekosistemindeki aktörlere teşviklerimizi çeşitlendirmeyi ve artırmayı da planlıyoruz. Bu bağlamda Suriye’den gelen kardeşlerimiz, girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağlayacak. Ülkemizin teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Özellikle Startup’lar yenilik yapma konusunda daha hevesli görünüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

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