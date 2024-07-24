Girişmler melek yatırımcıyla büyüyor

Melek yatırımcılar günümüzde girişimlerin işlerini büyütüp markalaşması noktasında sağladıkları desteklerle önemli bir yere sahip. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılının haziran ayından bu yana iptal edilenler hariç 1.072 melek yatırımcı lisansı düzenlenirken, bunlardan 594’ü aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında geçen yıl 158, bu yılın ilk yarısında 48 melek yatırımcıya lisans verildi. Lisans başvurularının yüzde 67,9’unun yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 32,1’inin ise tecrübeli olduğu belirlendi.

BUGÜNE KADAR 71 GİRİŞİME DESTEK SAĞLADILAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bireysel katılım sermayesi uygulamasının Türkiye’de devreye girdiği Haziran 2013’ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki 71 girişim için 224 melek yatırımcı, 39,4 milyon lira sermaye aktardı. Uygulama kapsamında geçen yıl ise 94 melek yatırımcı, 17 girişime 5,2 milyon liralık sermaye sağlarken, bu yılın ilk yarısında ise 9 yatırım için 27 melek yatırımcının 6,6 milyon lira sermaye transfer ettiği görüldü. Yatırım başvurularının, 1’er tanesi Konya, Bursa ve Kocaeli, 2’şer tanesi Kırıkkale ve İzmir, 4 tanesi Ankara ve 60 tanesi ise İstanbul merkezli faaliyet gösteren girişimler için yapıldı.

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 42’sinin 5’ten az, yüzde 20’sinin 5 ile 10 arası, yüzde 38’inin 10’dan fazla ortağı olduğu belirlendi. Melek yatırımcıların sermaye aktardığı sektörlerin başında yüzde 38 pay alan bilgisayar programlama ve danışmanlık ile bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri yer aldı. Sistemde aktif 18 akredite ağ bulunuyor, Bu ağlardan 10 tanesi İstanbul, 2 tanesi Antalya, 1’er tanesi ise Diyarbakır, İzmir, Kayseri, Ankara, Elazığ ve Bursa merkezli olarak faaliyet gösteriyor.

TEK BAŞVURUYLA YATIRIMCI OLUN

Melek yatırımcı, kişisel varlıklarını kullanarak başlangıç aşamasındaki şirketlere veya girişimcilere finansal destek sağlayan kişiler olarak özetlenebilir. Türkiye’de melek yatırımcı olmak isteyen kişilerin, Hazine Müsteşarlığına başvuru yapması yeterli oluyor. Yatırımcılar kendilerine sağlanan lisansla birlikte girişimlere yatırımda bulunabiliyor. Müsteşarlık, tecrübenize ve maddi kaynaklarınıza göre size ‘Yüksek Gelire Sahip Yatırımcı’ veya ‘Tecrübeli Yatırımcı’ belgesi verir. Girişimlere finansal destekten çok daha fazlasını sağlayan melek yatırımcılar, küçük işletmeler ve yeni girişimcilerin işlerini büyütmesi noktasında en büyük destekçisi olarak görülüyor.







