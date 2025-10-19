Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
Gök Vatan'ın sarsılmaz iki pençesi: Bozdoğan ve Gökdoğan zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı

Gök Vatan'ın sarsılmaz iki pençesi: Bozdoğan ve Gökdoğan zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı

13:5119/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Bakan Kacır, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN füzelerinin test atışlarını başarıyla tamamladığını bildirdi
Bakan Kacır, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN füzelerinin test atışlarını başarıyla tamamladığını bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzeleri BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın zorlu test atışlarını başarıyla tamamladığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın "gök vatan"ın sarsılmaz iki pençesi olduğunu aktardı.

BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın Türkiye'nin ileri mühendisliğinin, bitmeyen azminin ve tam bağımsızlık idealinin gökyüzüne kazınmış iki imzası olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. BOZDOĞAN, itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti, gelişmiş kızılötesi arayıcı başlıkla hassas hedef takibine sahip. GÖKDOĞAN, zorlayıcı koşullarda bile tam isabet sağlıyor, gelişmiş arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarıyla mükemmel performans sergiliyor. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara."

Kacır'ın paylaşımında, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın havada hedefleri tam isabetle vurduğu anların görüntüleri de yer aldı.



#Bozdoğan
#füze
#Gökdoğan
#Mehmet Fatih Kacır
#TÜBİTAK SAGE
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TR-YÖS/2 soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuç tarihi belli oldu