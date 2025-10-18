Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Kesintisiz enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız

Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu ikinci gününde devam ediyor.





Çok sayıda ülkeden katılımın olduğu forum, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ve BM, UN-Habitat, UNEP ile BM Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle dünyanın dört bir yanından liderleri, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve karar vericileri buluşturdu.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen forum kapsamında “Daha Akıllı Atık: Yapay Zeka Etkiyi Nasıl Artırıyor" oturumu gerçekleştirildi.





Bakan Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada, insanlığın asırlar boyunca ilerlemeyi yalnızca büyüme rakamlarında, kalkınmayı ise tüketim artışında aradığını belirterek, bu anlayışın doğayla kurulan kadim dengeyi zedelediğini, toprağın bereketini ve havanın temizliğini örselediğini ifade etti.





Okyanusların ortasında biriken atık dağları ve atık adalarının ölçüsüz tüketimin inkar edilemez sonucu olduğunu ifade eden Kacır, "Her yıl ürettiğimiz yaklaşık 2 milyar ton atığın ekonomik, çevresel ve sosyal maliyetlerini gün geçtikçe daha yıkıcı şekilde hissediyoruz. Geniş bir alanda etkisini gösteren bu ağır yükün faturasını yalnızca bizler değil maalesef gelecek nesiller de ödeyecek." ifadelerini kullandı.

"Sıfır atığı esas alan bütüncül bir anlayış tercihten öte mutlak bir zorunluluk"

Bakan Kacır, kalkınmanın sadece üretime ve tüketime indirgenen dar tanımlara hapsedilmediği, sıfır atığı esas alan bütüncül bir anlayışın tercihten öte mutlak bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Mevcut tablodaki kısır döngüden ancak israfı azaltan, döngüselliği ve verimliliği esas alan akıllı çözümler geliştirerek, üreterek ve bu çözümlerin kullanımını yaygınlaştırarak kurtulunabileceğini kaydeden Kacır, "Teknolojide yaşanan çığır açıcı gelişmeler, üretim modellerinden bireysel yaşam pratiklerimize kadar her alanda kapsamlı ve derin bir yeniden yapılanmayı beraberinde getirirken, sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılacak sağlam bir zemin oluşturuyor." şeklinde konuştu.





Kacır, "Dijital devrim olarak adlandırılan teknoloji odaklı dönüşüm, günümüzde yapay zeka teknolojilerinin öncülüğünde hayat buluyor. Sıfır atığa erişim için ihtiyaç duyduğumuz sistematik dönüşüm yapay zeka için eşsiz bir uygulama alanı sunuyor. Yapay zeka, döngüsel ekonomi ve sıfır atık hedefleri için gerekli olan karmaşık veri süreçlerini yönetmede, karar alma mekanizmalarını daha kolay hale getirmede ve kaynak verimliliğini artırmada anahtar bir rol üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.





Bakan Kacır, yapay zeka teknolojilerinin kamusal fayda odaklı yapılardan ziyade ticari kazancı maksimize etme hedefiyle çalışan teknoloji firmalarının öncülüğünde şekillendiğine dikkati çekerek, "Veri sahipliği, altyapı ve insan kaynağında ülkeler arasındaki eşitsizliklerle yapay zeka bu alanda hegemonya kurmak isteyen ülkeler için kuvvetli bir enstrümana dönüşebilir." dedi.

"Yenilikçi teknolojileri kaynakların etkin ve verimli kullanımı için Türkiye'de geliştirmeye devam edeceğiz"

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçiren, bilimde ve teknolojide iddia sahibi bir ülke olarak hedeflerinin, Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında dünyanın önde gelen oyuncuları arasında yer almasını sağlamak olduğunu vurguladı.





Kacır, Türkiye'nin yapay zeka temelli dönüşüm sürecinden en ileri düzeyde fayda sağlayabilmesi için insan kaynağını ve girişimcilik ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla desteklediklerini dile getirerek, "Yapay zeka teknolojilerinin yüksek işlem gücüyle etkili biçimde üretilebilmesi, uygulanabilmesi ve verimli sonuçlar doğurabilmesi için gerekli altyapıyı da inşa ediyoruz. 10 milyar doları aşan yatırımın hayata geçeceği güvenli ve kesintisiz enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız." yorumunu yaptı.





Ekonomiye doğrudan katma değer sağlayacak Türkçe büyük dil modelini özel sektör ve akademiyle birlikte inşa ettiklerini aktaran Kacır, "Yapay zeka alanında uzmanlık eğitimleri yaygınlaştırıyor, insan kaynağımızı güçlendiriyor, mevcut çalışanlarımızı mesleklerin dönüşümüne hazırlıyoruz." diye konuştu.





Kacır, sıfır atık vizyonunu üretim süreçlerine ve araştırma geliştirme politikalarına entegre etmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yenilikçi teknolojileri kaynakların etkin ve verimli kullanımı için Türkiye'de geliştirmeye devam edeceğiz. Teknolojinin adil, şeffaf, vicdan ve merhamet değerleri ışığında insanlık yararına kullanımının savunmacısı olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.







