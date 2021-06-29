Ekonomi Gökbey 3 de havalandı
SAVUNMA SANAYİ

Gökbey 3 de havalandı

Türkiye’nin genel maksat helikopteri Gökbey Helikopteri’nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti. Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, “Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gökbey 3 de havalandı​
Gökbey hız, performans, geniş iç hacim ve farklı konfigürasyonları olması anlamında mevcut helikopterlere kıyasla üstünlükler taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) desteğiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) yürüttüğü Gökbey helikopteri programında yine bir gelişme daha. Gökbey’in 3’üncü prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. SSB Başkanı İsmail Demir, 40 dakika süren uçuşla beraber, test faaliyetlerine yeni bir prototipin daha dahil edildiğini duyurdu. Demir yaptığı açıklamada, sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterinin 3’üncü prototipinin ilk uçuşunun başarılı şekilde gerçekleştiğini bildirdi. “Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik” değerlendirmesinde bulunan Demir, paylaşımında helikopterin kalkış ve iniş görüntülerinin yer aldığı bir görüntüye de yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Yabancıların dikkatini çekiyoruz
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Yabancıların dikkatini çekiyoruz
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisi ürünlerinin kalitesi ve operasyonel gücü konusunda artık hiçbir tereddüt olmadığını, saha başarılarının, satışlarında çok önemli rol oynadığını bildirdi. 'Bize ambargo koydular ondan sonra aklımız başımıza geldi, yerlisini üretmeye başladık.' düşüncesinin tam olarak doğru olmadığını dile getiren Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle bugünlerin geleceğini beklediklerini ifade etti.

SIRADA TİP SERTİFİKASI VAR

  • Geçtiğimiz haftalarda tasarım organizasyonu onayı alan Gökbey, kritik aşamayı geçmiş, ürünün standartlara uygun olduğu ve üretime geçebileceği anlamına gelen TİP sertifikasını alma yolunda önemli bir adım atılmıştı. TUSAŞ Organizasyon Onayları Müdürü Yetiş Uysal, “Arka planda parçaların, yazılımların testleri devam ederken Gökbey helikopterinin uçuş testleri yoğun olarak sürüyor. Bunları test cihazlarıyla en son teknolojiyle izliyor, kaydediyor, analizini yapıyor ve sertifikasyon şartlarını tek tek yerine getirip getirmediğini kontrol ediyoruz. Bunları da bitirdikten sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze sunacağız ve onlardan helikoptere tip sertifikasını alacağız. Bu da ikinci sertifikamız olarak süreci bitiren son adım olacak” demişti.

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