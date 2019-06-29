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Ekonomi İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gökbey ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri Gökbey'den güzel haber geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, T 625 Gökbey helikopterinin gerçekleştirdiği ilk uçuşunun başarıyla yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
T 625 Gökbey helikopteri
T 625 Gökbey helikopteri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tamamen yerli imkanlarla geliştirilen T 625 Gökbey helikopteri ilk uçuşunu başarı ile yaptı.

İlk uçuşu yönelik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopteri yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk uçuşunu başarı ile yaptı. Tüm emeği geçenleri kutluyoruz."

T 625 Gökbey helikopteri

T 625 Gökbey helikopteri

GÖKBEY

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyacının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülen Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı.

  • Program bütçesi ve takvimi 03 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırıldı ve 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlandı.

ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından dolayı taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde kullanılabilecek.

Helikopterin seri üretiminin 2021 yılında başlaması öngörülüyor.
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