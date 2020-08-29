​Goldman Sachs Malezya’yı soymuş: 7 milyar dolar kaçırmış

Malezya'yı sarsan "ülkenin en büyük yolsuzluk skandalı" olarak tarihe geçen olay kısa sürede uluslararası bir boyut kazandı. Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu, "ülkenin en büyük yolsuzluk skandalı" olarak tarihe geçti. Ülkede 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Malezya Kamu Kalkınma Fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar para kaçırıldığı tahmin ediliyor.

KÜRESEL FİNANSTA DÖNEN DOLAPLAR AYDINLANDI

Şimdiye kadar kaçırılan fonlardan 358 milyon dolar Malezya'ya iade edilirken dün de uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 2,5 milyar dolar ödedi. Ülkede yaşanan skandal aynı zamanda küresel finansal piyasalardaki dönen dolapları, spekülatif hareketleri ve ülkelere nasıl müdahale edildiğini göstermesi açısından da önemli bulunuyor. Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip Rezak'a 12 yıl hapis cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Necip Rezak

3,9 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPACAK

Malezya'nın ekonomi gazetesi The Edge Markets'ta yer alan habere göre, Goldman Sachs, uzlaşma bedeli olarak Malezya'ya yapmayı taahhüt ettiği 3,9 milyar dolar ödemenin 2,5 milyar dolarını transfer etti. Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, kaçırılan fonlar için Malezya'ya uzlaşma bedeli ödemeyi 19 Ağustos'ta onaylamıştı. Malezya Başsavcılığı, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirip satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık ettiği iddiasıyla Aralık 2018'de Goldman Sachs'a "hile" ve "usulsüzlük" suçlamaları yöneltmişti.

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BAE VE PETROSAUDİ DE PARA AKLAMANIN İÇİNDE

Malezya genel seçimleri ardından başlatılan incelemelerde skandalın boyutları daha da netleşmişti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 2013'te ortak ekonomik girişimlerde bulunmak üzere 1MDB, Goldman Sachs'tan 3 milyar dolar daha hisse satın alımı gerçekleştirdi. Bu sırada 1MDB ile ortaklığı bulunan PetroSaudi şirketinin eski çalışanı İsviçreli Bankacı Xavier Andre Justo, 1MDB'nin PetroSaudi aracılığıyla kara para akladığına, fona ait varlığın bir kısmının yurt dışına kaçırıldığına ve Necip Rezak'ın şahsi banka hesaplarına transfer edildiğine dair yaklaşık 200 bin dokümanı, İngiliz gazeteci Clare Rewcastle-Brown ve ABD basınından Wall Street Journal'a (WSJ) sızdırdı. Böylece skandal büyürken işin içinde birçok üllke ve finansal şirketin olduğu ortaya çıktı.

KALKINMA FONU YOLSUZLUK ARACI OLDU

1MDB skandalı, Malezya siyaseti ve ülke halkının siyasete bakış açısında yol açtığı değişimler nedeniyle de önemli yer taşıyor. Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009’da kurulan ve 2015’te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar para kaçırıldığı tahmin ediliyor. Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip Rezak’a 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (341 milyon TL) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

ABD SORUŞTURUYOR

Yolsuzluk iddialarının uluslararası basında yer almasından sonra ABD Adalet Bakanlığı, 2016’da başlattığı incelemede 681 milyon doların kişisel hesaplara aktarıldığını tespit etti. ABD’li yetkililer, 2017’de 1MDB’nin yurt dışı operasyonlarına yönelik incelemesinin sonucunda fona ait 4,5 milyar doların yurt dışına kaçırılarak amaç dışı kullanıldığını tesbit etmişti. Malezya, bankadan 6,5 milyar dolar tazminat talep etmişti.