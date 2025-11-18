Google’a yasal yaptırım şart

Avukat Faruk Aktay, konuya ilişkin olarak, "Platformlar üzerinden yürütülen sponsorlu dolandırıcılık bugün tüm dünyada tartışma konusu. Google gibi teknoloji şirketlerinin sorumluluğu bakımından 5651 Sayılı Kanun’un 5/1 maddesi, 'Yer sağlayıcı, sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.' şeklinde düzenlenmiştir. Bu hüküm, Google, Meta ve benzeri platformların hukuki ve cezai sorumluluğunu neredeyse tamamen ortadan kaldırmakta; milyarlarca dolar reklam geliri elde eden bu şirketlerin, dolandırıcılık içeren reklam ve içeriklere aracılık etmelerine rağmen kusursuz sorumluluk taşımamalarına yol açmaktadır" dedi.