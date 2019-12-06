Göz kamaştıran performans

Savunma sanayi ihracatının yüksek performansı göz kamaştırıyor. Türkiye ekonomisi ve ihracatı için stratejik sektörlerin başında gelen savunma ve havacılık sanayi, 28 sektör arasında en büyük artış oranını kaydetmesiyle bir kez daha öne çıktı.

MAKAS KAPANDI

Türkiye’nin ihracatı son 6 yılda yüzde 10 civarında artarken, savunma ve havacılık sanayi ihracatı yüzde 61,3 artış gösterdi. Sektörün dış ticaretteki yerini de sağlamlaştıran Türkiye, 2000-0004 döneminde savunma ve havacılık ihracatında 31’inci, ithalatta ise 8’inci sıradaydı. 2014-2018 döneminde ise ihracatta 14’üncü sıraya yükselen Türkiye, ithalatta ise 13’üncü ülke konumuna ilerledi. Türkiye, son 15 yılda savunma ve havacılık sektöründe ihracat ile ithalat arasındaki makası kapattı. Türkiye’nin genel ihracatının kilogram birim değeri 1,3 dolar civarında seyrederken, savunma ve havacılık ihracatında kilogramın değeri 47 dolara çıktı. 2018’i 2 milyar 35 milyon dolar ihracatla kapatan sektörün son 12 aylık dönemde de sektör ihracatı yaklaşık 2,8 milyar dolara erişti. 2018 yılı itibariyle 8,7 milyar dolarlık ciro yapan sektör, 67 bin çalışanıyla 2023’te 10,2 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyor.

27 FİRMA DESTAN YAZACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın Ekim 2018-Mart 2019 döneminde 27 şirketten aldığı ihracat hedefleri de Türkiye’nin 2023’te 10,2 milyar dolarlık ihracat rakamına kolayca ulaşılacağını gösteriyor. 27 firmadan alınan bilgiye göre bu hedefe en büyük destek 3,7 milyar dolarla havacılık alanındaki ihracattan gelecek. 1,9 milyar dolar kara, 1,8 milyar dolar elektronik-yazılım, 1,1 milyar doları deniz, 338 milyon doları silah ve mühimmattan gelecek. Önümüzdeki dört yılda sektörün yerlilik oranının şu an bulunduğu yüzde 68’den yüzde 75 çıkarmak da var.

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STRATEJİK OLMALIYIZ

Türk savunma ve havacılık sanayiinin son yıllarda gösterdiği gelişim uluslararası işbirliği ve ihracat potansiyelini ürün ve yetenek anlamında nemli ölçüde arttırmış olmakla birlikte söz konusu potansiyeli daha yukarılara taşımak için sektörün mevcut durumu analiz çalışmaları yapılıyor.

Takip edilen 690 proje var

Latif Aral Aliş

Savunma sanayiindeki hızlı yükselişin sebebinin yeni ürün ve platformların ortaya çıkması olduğunu vurgulayan Savunma ve Havaclık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Başkanı Latif Aral Aliş “Firmalarımız yeni ürünler yaptıkça, bunlar hayata geçirildikçe, yeni pazarlar da açılıyor. Halen takip edilen 690 tane proje var. Çok teknolojik, pahada ağır ürünlerle artış oranımız seneye daha da katlanacaktır. Türkiye fiziki ve ekonomik tehditlere açık bir ülke, bu nedenle savunma sanayinin büyük önem taşıyor. Savunma alanında özel sektör ve kamu olarak senkronize olmak ve daha büyük başarılara imza atmak zorundayız. Savunma sanayinde üretmek önemli ancak ürettiğini pazarlamak daha da önemli” diye konuştu.

28 sektörün parlayan yıldızı

SSI Başkanı Latif Aral Aliş, sektör ihracatının bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 2,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Aliş, “Savunma ve havacılık sanayisine yapılan yatırımın ekonomimize geri dönüşü, diğer sektörlere oranla 50 kat oldu. Rakamlar, ihracatçı birliğimizin değer ürettiğini ve bu değerin dünya tarafından kabul gördüğünü ortaya koyuyor. Bizim başarımız, diğer sektörlere çarpan etkisi de yapıyor” dedi.