Güney Kore'ye stratejik sektörlerde iş birliği çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 itibarıyla 11 milyar dolara ulaştığını, Güney Kore’nin Türkiye’deki yatırımlarının ise yaklaşık 1,9 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere enerji, ulaştırma, altyapı, savunma sanayii, bilim ve teknoloji alanlarında ticaret ve yatırım iş birliğimizi daha ileriye taşımak istiyoruz" dedi. İki ülke ilişkilerinin Kore Savaşı’nda kurulan kardeşlik bağlarıyla güçlendiğini vurgulayan Bayraktar, gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünün ortaklığı ileri taşımak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.