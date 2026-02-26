Güney Kore'ye stratejik sektörlerde iş birliği çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 itibarıyla 11 milyar dolara ulaştığını, Güney Kore’nin Türkiye’deki yatırımlarının ise yaklaşık 1,9 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere enerji, ulaştırma, altyapı, savunma sanayii, bilim ve teknoloji alanlarında ticaret ve yatırım iş birliğimizi daha ileriye taşımak istiyoruz" dedi. İki ülke ilişkilerinin Kore Savaşı’nda kurulan kardeşlik bağlarıyla güçlendiğini vurgulayan Bayraktar, gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünün ortaklığı ileri taşımak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜNÜZ OLABİLİR
Bayraktar, Türkiye’nin genç iş gücü, büyük iç pazarı ve Avrupa Birliği başta olmak üzere geniş coğrafyalara erişim imkânıyla Güney Koreli firmalar için güçlü üretim ve ihracat üssü sunduğunu belirterek, "Özellikle nükleer enerji, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, kritik mineraller, inovasyon ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesini öncelikli görüyoruz" ifadesini kullandı. Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın daha etkin kullanılması, karşılıklı yatırımların artırılması ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Bayraktar, KEK toplantısının somut sonuçlar üreten yeni bir işbirliği döneminin başlangıcı olacağına inandığını söyledi.