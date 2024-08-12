Gurbetçi tarımla dönüyor

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı, tersine beyin göçüne katkı veriyor. Kırsaldaki girişimcilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da IPARD desteklerine yoğun ilgi gösteriyor. Konuya ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gurbetçi girişimcilerin yatırım yapmak için Türkiye’ye geri döndüklerini söyledi. Bakan Yumaklı, “Böylelikle ülkemize yurt dışından yeni sermaye girişi oluyor ve tersine göç teşvik ediliyor. Kırsalda kurulan modern tesislerde ülkemiz tarımı ve kırsal kalkınmasına ciddi katkılar sağlanıyor. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız geldikleri ülkelerdeki tecrübelerini de ülkemize aktarıyor” açıklamasında bulundu.

277 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Bugüne kadar, yurt dışında yaşayan vatandaşların kendi öz sermayesini de IPARD destekleriyle birleştirerek 33 ilde yatırım yaptığını belirten Bakan Yumaklı, “Bu kapsamda toplam 277 milyon TL maliyetli yatırım ülkemize kazandırıldı ve bu yatırımlarla kurulan 128 tesiste 700 kişiye istihdam sağlandı. Kırsala yatırım yapmak isteyen girişimcileri desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

HİBE ALANLARIN YÜZDE 67’Sİ GENÇ

Bakan Yumaklı, IPARD programları kapsamında kadın ve gençlerin yatırımlarını öne çıkarmak için proje seçiminde ilave puan verildiğinin altını çizerek, “40 yaş altı genç yatırımcılar için hayvancılık projelerinde hibe oranı yüzde 70’e kadar yükseliyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde 6 bin 424 kadın ve 13 bin 645 genç yatırımcı IPARD desteklerinden faydalandı. Böylelikle AB kırsal kalkınma hibelerinin yüzde 67’si genç, yüzde 30’u kadın yatırımcılarımıza sağlandı” ifadelerini kullandı.

Kesimhanelerde kamera sistemi zorunlu olacak

Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hazırladıkları yeni yönetmelik taslağıyla, kesimhanelerin belirli noktalarına kamera sistemi kurulacağını bildirdi. Bakan Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmelik Taslağı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Taslağın kamuoyunun görüşüne açıldığını ifade eden Yumaklı, "Bazı gıda ürünlerinin üretiminden nakliyesine kadar bir çok düzenleme yapıyoruz. Buradaki amacımız tüketicimizin güvenli gıdaya ulaşması. Buradaki en önemli değişikliklerden birisi kesimhanelerle ilgili. Zaman zaman kesimhanelerde hiç tasvip etmediğimiz görüntülerle karşı karşıya kalıyorduk. Bunlar kabul edilebilir değil. Her ne kadar cezai işlem uygulansak da buradaki amacımız bunların hiç olmaması" dedi.







