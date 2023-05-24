|
Ekonomi

Güven endeksi perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,6 azalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3 arttı.

11:18 . 24/05/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.


Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayısta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,6 azaldı. Endeks, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 4,3 arttı.


Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisanda 118,1 iken mayısta 117,4 değerine geriledi.


Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,8, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,2 artarken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,6 azaldı.


- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisanda 116,2 iken bu ay 116,7'ye yükseldi.


Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,2 ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,4 azalış gösterdi.


Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,4 iken bu ay 92,2'ye çıktı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 2,9 ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 5,5 artış oldu.

#perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri
#hizmet
#mayıs
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?