Güvenli limana dönüş: Gram altın 2 bin 200 lirayı aştı

Küresel finans piyasalarında yaşanan gelişmeler, zayıf ABD ekonomik verileri, Fed’in sene içerisinde faiz indirim beklentilerini artırmasıyla ons altın tırmanışa geçti. İsrail’in Gazze’de soykırıma devam etmesi ve Rusya Ukrayna Savaşı’nın son zamanlarda yeniden öne çıkması da altına ilginin artmasında etkili oluyor. Küresel para piyasalarının karşı karşıya kaldığı konjonktürel gelişmeler, yerel piyasaları da etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesini beraberinde getirdi.





GRAM ALTIN 2.200 LİRAYI AŞTI

Gram altın fiyatı 2 bin 208 TL'ye yükselerek Mart'ın ilk haftasında %7,32'lik bir artış gösterdi. Ons altın uluslararası piyasada 2 bin 150 doları aştı. Türkiye’de çeyrek altın 3 bin 900 liraya yaklaşırken, yarım altın 7 bin 750, tam altın ise 15 bin 620 seviyelerini gördü. Borsadaki dalgalı seyrin yanı sıra dolar ve avro gibi rezerv para birimlerindeki yükseliş de yatırımcının altına yönelmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.





HIZLI YÜKSELİŞ SAĞLIKLI DEĞİL

2024 yılında yüksek performansıyla göz önünde olan Borsa İstanbul (BİST) ise Mart ayının ilk günlerinde yaklaşık yüzde 3 kayıp yaşadı. Tepe noktası olan 9 bin 400 puandan 8 bin 750 puana kadar geri çekilen BİST hafta ortasında tekrar ivme yakalayarak 9 bin puan üzerine çıktı. Altındaki agresif yükselişe dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sert dalgalanmalara karşı uyarıda bulundu. Memiş, ons altının uluslararası piyasalarda 2 bin 141 dolar seviyesine kadar yükseldiğini ancak hızlı yükselişleri sağlıksız bulduğunu belirtti. Teknik olarak ihlal edilen alanlar olduğunu vurgulayan Memiş, gelecek günlerde 2 bin 50 – 2 bin 150 dolar aralığını takip etmeyi önerdi. Memiş; cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi ve FED Başkanı'nın açıklamalarının piyasalar üzerinde etkili olabileceğine de dikkat çekti.



