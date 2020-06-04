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Ekonomi Güvenlik teknolojisi stratejik yatırım 52 ülkeye ihracat ve sayısız tesis
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güvenlik teknolojisi stratejik yatırım: 52 ülkeye ihracat ve sayısız tesis

Yerli savunma sanayii yatırımları yanında tesis güvenliğinin sağlanması da stratejik önemde. Son yıllarda Türk firmaları bu alandaki yüksek teknoloji yatırımlarıyla dikkat çekiyor. 52 ülkeye ihracat yapan Arma Kontrol şirketi, özel bariyer ve güvenlik teknoloji ürünleriyle özellikle Ortadoğu pazarındaki payını genişletiyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Arma Kontrol
Arma Kontrol

Askeri tesisler, devlet binaları, elçilikler, üretim tesisleri, petrol rafinerileri gibi stratejik noktalarda güvenlik sistemleri yüksek önem taşıyor. Bu alana yatırım yapmak gelir yanında ulusal güvenlik için önem taşıyor. Yerli firmalar da yüksek güvenlik önlemi gerektiren bu alanlara odaklanıyor.

20 MİLYON LİRALIK TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Koray Kartal

Şu anda ABD’den Ortadoğu’ya, Batı Avrupa’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştirdiklerini paylaşan Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, “Ortadoğu pazarı bizim için oldukça önemli. Ciromuzun yüzde 25’ini Ortadoğu pazarı oluşturuyor. 2021 yılında bu payı yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatın ciromuza yüzde 45’lik bir payı var” bilgisini verdi. Silivri Selimpaşa’da 20 milyon TL’lik yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, “Fabrikamız 2021 yılı içerisinde faaliyete geçecek ve 120 kişi istihdam edeceğiz. Fabrikayla birlikte 5 yıl içinde üretimimizi yüzde 70 artıracağız” diyor.

52 ÜLKEYE İHRACAT VE SAYISIZ TESİS

Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle yüksek güvenlik önlemi gerektiren alanlara özel bariyer ve güvenlik teknoloji ürünleri sunan Arma Kontrol firması da, 52 ülkeye yaptığı ihracatı artırmak amacıyla yatırımlarına hız verdi. Firma ürünleri stratejik önemdeki onlarca tesis tarafından da tercih ediliyor. Louvre Abu Dabi Müzesi, Kral Abdullah Petrol Araştırma Merkezi, Kral Salman Riyad Hava Kuvvetleri Üssü, Katar Askeri Birlikleri, Raghadan Sarayı, Bağdat Havaalanı ve çok sayıda büyükelçilik binasında ürünler kullanılıyor.

YÜZDE 27 BÜYÜME HEDEFİ

  • Koray Kartal, 2019 yılını yüzde 22’lik bir büyüme ile kapattıklarını 2020 yılı için ise yüzde 27’lik bir hedef belirlediklerini dile getirdi. Askrei ve stratejik alanlardaki yatırımlarını da özetleyen Kartal şu bilgileri verdi: “Sistemlerimizi yapay zeka teknolojisi ile donatarak, yetkisiz kişilerin müdahalesini imkansız kılan ve sürekli değişen şifre algoritmalı elektronik bariyer kartı geliştirdik. Tüm girişleri optik bağlayıcı ile izole ettiğimiz kart, elektrik kesintisi durumunda RTC teknolojisi ile kesintisiz çalışmaya da devam ediyor. Eksi 40 ila artı 85 derece gibi zorlu hava koşullarında dahi çalışabilen sistem, jammer’dan etkilenmeyerek askeri tesisler, emniyet birimleri ve lojmanları, konsolosluklar ve kamu binaları gibi güvenliği üst düzeyde tutulduğu alanlardaki etkin koruma sağlıyor. Yine askeri tesisler, için geliştirdiğimiz Teleskopik Road Blocker Sistemleri, riskli bölgelerde dahi kesintisiz kullanılıyor. Ürünlerin çoğunu ihtiyaca ve isteğe uygun üretebiliyoruz. “

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