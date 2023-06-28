|
Ekonomi

Haftalık en büyük rezerv artışı 8.5 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Merkez Bankası analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini duyurdu. Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını açıklayan Şimşek, “Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek” dedi.

04:00 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası rezervlerin geçtiğimiz hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edeceğini belirtti. Mehmet Şimşek, rezervleri daha da güçlendirmek için Türkiye’ye ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarının altını çizdi.

KKM’DE STOPAJ DESTEĞİ UZATILDI

Öte yandan Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) stopaj avantajının yıl sonuna kadar süreceği açıklandı. Söz konusu karara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmaları tamamlanırken, Bakan Şimşek’in imzaladığı karar, Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu. Atılan adımla tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek amacıyla vergisel avantajlar devam ettirilecek. Konuyu değerlendiren Bakan Şimşek, “TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.



#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Stopaj
#KKM
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
28 Haziran Çarşamba Diyanet namaz vakitleri 81 il bayram namazı saati