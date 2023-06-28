Haftalık en büyük rezerv artışı 8.5 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası rezervlerin geçtiğimiz hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edeceğini belirtti. Mehmet Şimşek, rezervleri daha da güçlendirmek için Türkiye’ye ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarının altını çizdi.
KKM’DE STOPAJ DESTEĞİ UZATILDI
Öte yandan Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) stopaj avantajının yıl sonuna kadar süreceği açıklandı. Söz konusu karara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmaları tamamlanırken, Bakan Şimşek’in imzaladığı karar, Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu. Atılan adımla tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek amacıyla vergisel avantajlar devam ettirilecek. Konuyu değerlendiren Bakan Şimşek, “TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.