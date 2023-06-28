Haftalık en büyük rezerv artışı 8.5 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.