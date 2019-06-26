Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Halka arzla büyümeyi hedefliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halka arzla büyümeyi hedefliyor

Deri ve tekstil sektörünün önemli oyuncularından Derlüks Deri, 27 - 28 Haziran 2019 tarihlerinde iki iş günü, Borsa İstanbul Birincil Piyasası’nda “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 10.30-13.00 saatleri arasında halka arz olacak. Şirket, 2,66 TL sabit fiyatla talep toplayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derlüks Deri dikimhanesi
Derlüks Deri dikimhanesi

Deri sektöründe 17 yıldır faaliyet gösteren Derlüks Deri, daha kurumsal bir yapıya ve alternatif finansal kaynaklara erişebilmek için sermayesinin bir kısmını Borsa İstanbul’da halka arz etmeyi planlıyor.

2,66 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz olacak olan Derlüks Deri, 27 - 28 Haziran 2019 tarihlerinde iki iş günü, Borsa İstanbul Birincil Piyasası’nda “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 10.30-13.00 saatleri arasında halka arz olacak.

30 ÜLKEDE TÜKETİCİYE ULAŞIYOR

Yeni ortakların mali gücünü ve kurumsallaşmanın sağlayabileceği fikri, yönetsel sinerjiyi yanına alarak, daha ileri gitmek istediklerini söyleyen Derlüks Deri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci, “Şirketimiz, kazan-kazan düşüncesiyle, mevcut ve potansiyel büyüme, karlılığımızı yeni ortaklarımızla paylaşmak istemektedir. Paylaşarak büyümek istiyoruz” dedi.

  • Güzelci, şu bilgileri veriyor: “Bugün; Asya, Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu’da 30’a yakın ülkede son tüketiciye ulaşıyoruz. Giysi, saraciye, çanta ve ayakkabı dahil tüm deri ürünleri grubunda 2016 yılında ‘Türkiye’nin en fazla ihracat yapan’ 36’ncı şirketi olduk. 2017 yılında ise, yine tüm deri ürünleri grubunda ‘en çok ihracat yapan ilk 10 firma’ içerisine girdik ve ‘ihracat altın ödülü’nü aldık. 2018 yılında da, 297 milyon dolar ihracat gerçekleştiren deri ve kürk giyim grubunda 13 milyon dolarlık ihracatımızla aynı ödülü almaya hak kazandık.”

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