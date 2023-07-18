Haluk Görgün: Savunma ve havacılık alanında dünyada yeni bir çağ açan TİHA sistemlerimiz tarih yazmaya devam ediyor

"Savunma ve havacılık alanında dünyada yeni bir çağ açan TİHA sistemlerimiz tarih yazmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi her iki ülkeye de hayırlı uğurlu olsun. Bu çok değerli başarıyı ülkemize ve sektörümüze kazandıran BaykarTech'i gönülden tebrik ederiz."