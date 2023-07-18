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Ekonomi

Haluk Görgün: Savunma ve havacılık alanında dünyada yeni bir çağ açan TİHA sistemlerimiz tarih yazmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık alanında dünyada yeni bir çağ açan TİHA sistemlerimiz tarih yazmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi her iki ülkeye de hayırlı uğurlu olsun. Bu çok değerli başarıyı ülkemize ve sektörümüze kazandıran BaykarTech'i gönülden tebrik ederiz" dedi.

14:14 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Haluk Görgün

Haluk Görgün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan'ın Cidde'de gerçekleştirdiği temaslara istinaden Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,
"Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı (@modgovksa) ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun"
ifadelerini kullandı.

Görgü: TİHA sistemlerimiz tarih yazmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgü de, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Savunma ve havacılık alanında dünyada yeni bir çağ açan TİHA sistemlerimiz tarih yazmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi her iki ülkeye de hayırlı uğurlu olsun. Bu çok değerli başarıyı ülkemize ve sektörümüze kazandıran BaykarTech'i gönülden tebrik ederiz."
#Haluk Görgün
#Baykar
#TİHA
#Akıncı
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