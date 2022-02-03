Ekonomi Ülkelerin 2021 yılı borç - GSYİH oranı belli oldu Türkiye borçlular listesinin son sıralarda
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Ülkelerin 2021 yılı borç - GSYİH oranı belli oldu: Türkiye borçlular listesinin son sıralarda

Japonya, Sudan, Yunanistan, ABD ve Kanada gibi ülkeler, borçlular listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Türkiye ise düşük oran ile listenin sonlarında konumlandı.

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Son dönemde koronavirüs salgını birçok ülkede kapanmaları beraberinde getirdi ve bu da borç yüklerini artıran bir etmen olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik faaliyetlerde yavaşlama meydana gelirken, ülkelerin geçtiğimiz yıla ait devlet borcu ile Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) arasındaki oranları belli oldu.

JAPONYA BORÇLULAR LİSTESİNİN İLK SIRASINDA

Buna göre Japonya, yüzde 256,9 ile borçlular listesinin ilk sırasında yer aldı.

Visual Capitalist'in hazırladığı görselde, Japonya'yı yüzde 209,9 ile Sudan, yüzde 206,7 ile Yunanistan izledi.

TÜRKİYE'NİN ORANI YÜZDE 37,8

Türkiye ise yüzde 37,8'lik oran ile listenin son sıralarında yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu arada borç/GSYİH oranı, bir ülkenin kamu borcunu ekonomik çıktısıyla karşılaştıran ölçüm şekli olarak biliniyor.

YÜKSEK BORÇ/GSYİH ORANININ GETİRDİĞİ RİSK

Söz konusu oran bir ülkede ne kadar fazlaysa, o ülkenin borcunu ödeyememe riski de o kadar yüksek oluyor. Bu durum ise piyasalarda finansal paniğe yol açıyor.

ABD, KANADA, İNGİLTERE...

Batılı ülkelerdeki borç yükü, tabloda göze çarpıyor. Borç/GSYİH oranı ABD'de yüzde 133,3, Kanada'da yüzde 109,9, Fransa'da yüzde 115,8 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 108,5 oldu.

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