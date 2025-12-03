Harcamaları daha da düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi harcamalarını olabildiğince azaltmaya, miktarını düşürmeye çalıştıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtladı. Yılmaz, "Yılbaşında ne dediysek yıl sonunda da hiç değişmesin" yaklaşımının doğru olmadığını dile getirdi. Vergi harcamalarıyla ilgili eleştirilere değinen Yılmaz, "Olabildiğince azaltmaya, miktarını düşürmeye çalışıyoruz" dedi.
VERGİ HARCAMASI %5.1
2025'te vergi harcamalarının milli gelire oranının 5,1 olduğunu ifade eden Yılmaz, "2026'da bunu 4,7'ye düşürüyoruz. Program dönemi sonunda da 4,1'i hedefliyoruz. Yani giderek bunun oranını da düşürme gayreti içindeyiz ama bunların birçoğu sosyal boyutu olan harcamalar. Bir kısmı da teşvik politikalarımızdan, belli yatırımları, istihdam için, katma değer için desteklediğimiz yatırımları cezbetmeye dönük istisnalar. Yoksa keyfi anlamda, hani 'şu şirkete şunu verelim, bundan şunu istisna kılalım' diye bir şey söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.