Harcayan turistler Anadolu’yu istiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) düzenlediği “Turizm Yatırımcıları Forumu”nda, 60 milyar dolara ulaşan sektörü değerlendirdi.

TURİZMDE İLK 6 NOKTA İÇİNDEYİZ

Türkiye’nin dünyada en büyük ilk 6 turizm destinasyonu arasına girmeyi başardığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Dünyada en çok ziyaret edilen ilk 100 şehir içinde, ülkemizden 4 şehir İstanbul, Antalya, Muğla ve Edirne bulunmaktadır. Türk Hava Yolları, dünyanın en çok ülkesine ve en çok dış hat noktasına uçan hava yolu şirketidir.”

Turizmi, Türkiye’nin “altın” sektörü olarak gördüklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Zira hem döviz geliri hem de bıraktığı katma değer açısından turizm sektörü, açık ara lider durumda. Dolayısıyla Türkiye turizminin gelişmesi için büyük bir gayret içindeyiz” dedi. Sektöre önemli çözümler sunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Küresel marka olmuş otel yatırımlarının, Anadolu’ya yayılmasını sağlamalıyız. Zira özellikle yüksek harcama potansiyeline sahip yabancı turistler, böyle oteller arıyor ve bulunduğu yerlere gidiyor” dedi.

YABANCI YATIRIMDA ÇITA 30 MİLYAR DOLAR

Arda Armut

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, “Geçen yıl dünyada doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalışla 1,3 trilyon dolar seviyesine gerilemişken, Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar yüzde 13,1 artarak yaklaşık 13 milyar dolara çıktı” dedi. Özellikle 2003 öncesinde Türkiye’nin çekmiş olduğu toplam doğrudan uluslararası yatırımın 15 milyar dolar olduğu da düşünüldüğünde bu gelişmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Ermut, yıllık 13-14 milyar dolar gibi seviyeleri yeterli bulmadıklarını bildirdi. Ermut ayrıca, “Dünyada son 15-16 yılda uluslararası doğrudan yatırımların yıllık 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hesaplarsak bizim en az 22,5- 23 milyar dolar seviyelerini, uzun vadede de 30 milyar dolar seviyelerini aşıyor olmamız lazım” şeklinde konuştu.