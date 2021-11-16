Ekonomi Hastane önü açıkhava AVMsi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hastane önü  açıkhava AVM’si

7/24 yaşayan hastane çevresi özellikle gündüz saatlerinde bir tür açıkhava AVM’sine dönüşüyor. Acil ameliyat olması gerekenin pijaması, tahlil için aç gelenin ilk lokması, hasta yakınının gece yarısı çayı buralardaki esnaf ve seyyar satıcılardan karşılanıyor. Günlük cirolar ise tavan yapıyor.

Abone Ol Google News
Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Hastane önü açıkhava AVM’si
Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinin çevresi gün boyu satıcılarla dolu.

Hastane çevresini genelde eczanelerden ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Binlerce hasta ve yakınının uğradığı bu bölgeler özellikle gündüz saatlerinde bir tür açık hava AVM’sine dönüşüyor. Doktor muayenesine yetişen, tahlil sonucu gösteren, hasta ziyaretine gelen, acile koşturan derken 7/24 yaşayan bir yer burası.

SOKAK SATICILARIYLA DOLU

Ülkedeki tüketim ihtiyacının nabzını en iyi tutan kesim olan seyyar satıcılar da, hastaneye gelenlerin an ve an imdadına koşuyor. Simitçi, köfteci, gazozcu derken semt pazarlarını aratmayan hastane önlerinde hasta bezi, kolonya, lokum, giysi ve daha onlarca ürünü bulabilirsiniz. Bir hastanın ve yatılıysa refakatçısının tüm ihtiyaçları hemen ana kapı girişinin önünden karşılanabiliyor. Bilen bilir günün belli saatlerinde aracının arkasına bulgur, meyve, sebze ne varsa yükleyen satıcıları da görebilirsiniz.

ACİL HASTASINA BİREBİR

Biz de ülkemizdeki açık hava AVM’lerinin durumunu yerinde gözlemlemek için Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine giderek buradaki satıcılarla konuştuk. Kısacası en sevdiğimiz yerdeyiz, sokakta. Özellikle ameliyat olan hasta yakınlarının da yoğun alışveriş yaptığını öğreniyoruz. Bazı satıcılar sadık doktor müşterilerini övünerek anlatıyor. 7 gün 24 saatin dopdolu olduğu hastane çevrelerinde işyeri açanların da cirosu tavan.

Sokak satıcılarının vazgeçilmez yeri

  • Perpa yönüne doğru hastane önünde giyim eşyası satan Azime Y., günde 10 saat mesai yaptıklarını belirterek, “Hastaneye girenin ne zaman ve nasıl çıkacağı belli değil Bazen acil ameliyat olmak zorunda kalanların yakınları gelip bizden gecelik, pijama alır. Kimi zaman günde 5-6 çift eşofman takımı satarken, kimi zaman da gecelik talebimiz artar. Çok şükür hastane önündeki tezgah sayesinde geçimimizi sağlıyoruz” sözleriyle kazancı özetliyor.

Günlük satışlar tavan yapıyor

  • Hemen ileride çay ve simit satan Mehmet K., bir gününü anlatıyor: “Buraya gelenlerin işi acil olduğundan atıştırmalık şeyler alırlar. Günlük 200 adetten fazla simit, bir o kadar da su satarız. Tahlil vermek için aç gelen ilk benim tezgahta alır soluğu, sabahtan beri koşturan yine buraya gelir bir nefes için.” Haberin biterken biraz soluklanmak için çöküyoruz bir tabureye. Ambulanslar, hastalar, gelenler, gidenler, iyileşenler, iyileşmek için dua edenler... Biliyoruz ki her şey yine bu nefes için.

Gençler hasta ebeveynler refakatçi
KORONAVİRÜS
Gençler hasta ebeveynler refakatçi

Seyyar satıcılar virüse ayak uydurdu: “Evladım bana iki ekmek veriver” geri döndü
HAYAT
Seyyar satıcılar virüse ayak uydurdu: “Evladım bana iki ekmek veriver” geri döndü
Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım

'Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım'

​Terörün pençesinden kurtulan Mustafa asker olacak.
Hürmüz Boğazında tehlikeli yakınlaşma

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma

​İran helikopteri ABD savaş gemisi USS Essex'i taciz etti.
Şehir planı 3 ay sonra tamam

Şehir planı 3 ay sonra tamam

​Kanal İstanbul'da geri sayım.
Soru çalamayınca fırça yediler

Soru çalamayınca fırça yediler

​Gülen: Neden sıfır çektiniz?
Savaşa hazırlık

Savaşa hazırlık

​Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor.
Tarihi bırak bugün için helallik dile

Tarihi bırak bugün için helallik dile

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP liderine bu sözlerle tepki gösterdi.

Yaşasın ekmek!

Yaşasın ekmek!

​“Yaşasın Taliban!” sloganına şoförümüz “Yaşasın Ekmek!” diye karşılık verdi.

Bayrağın mavisini değiştirdi

Bayrağın mavisini değiştirdi

Macron, mavi-beyaz-kırmızı Fransa bayrağının parlak mavisini 'koyu lacivert'e çevirdi.

Hastane önü açıkhava AVM’si

Hastane önü  açıkhava AVM’si

Ne ararsanız bulmak mümkün.
KKTC 38. yaşında

KKTC 38. yaşında

Ersin Tatar: Özgür yaşadığımız vatana sahipsek bu Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir.
AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti strateji ekibi kurdu

​Muhalefetin yalanlarıyla mücadele edip saha analizi yapacak.
Bakü’ye iş adamı çıkarması

Bakü’ye iş adamı çıkarması

​Uluslararası İş Forumu'nun 25'inci toplantısı Azerbaycan'da yapıldı.
Kırmızı küre Türk Telekom oldu

Kırmızı küre Türk Telekom oldu

​AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu opera salonu Türk Telekom'un adını taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.