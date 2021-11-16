Hastane önü  açıkhava AVM’si

Hastane çevresini genelde eczanelerden ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Binlerce hasta ve yakınının uğradığı bu bölgeler özellikle gündüz saatlerinde bir tür açık hava AVM’sine dönüşüyor. Doktor muayenesine yetişen, tahlil sonucu gösteren, hasta ziyaretine gelen, acile koşturan derken 7/24 yaşayan bir yer burası.

SOKAK SATICILARIYLA DOLU

Ülkedeki tüketim ihtiyacının nabzını en iyi tutan kesim olan seyyar satıcılar da, hastaneye gelenlerin an ve an imdadına koşuyor. Simitçi, köfteci, gazozcu derken semt pazarlarını aratmayan hastane önlerinde hasta bezi, kolonya, lokum, giysi ve daha onlarca ürünü bulabilirsiniz. Bir hastanın ve yatılıysa refakatçısının tüm ihtiyaçları hemen ana kapı girişinin önünden karşılanabiliyor. Bilen bilir günün belli saatlerinde aracının arkasına bulgur, meyve, sebze ne varsa yükleyen satıcıları da görebilirsiniz.

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ACİL HASTASINA BİREBİR

Biz de ülkemizdeki açık hava AVM’lerinin durumunu yerinde gözlemlemek için Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine giderek buradaki satıcılarla konuştuk. Kısacası en sevdiğimiz yerdeyiz, sokakta. Özellikle ameliyat olan hasta yakınlarının da yoğun alışveriş yaptığını öğreniyoruz. Bazı satıcılar sadık doktor müşterilerini övünerek anlatıyor. 7 gün 24 saatin dopdolu olduğu hastane çevrelerinde işyeri açanların da cirosu tavan.

Sokak satıcılarının vazgeçilmez yeri

Perpa yönüne doğru hastane önünde giyim eşyası satan Azime Y., günde 10 saat mesai yaptıklarını belirterek, “Hastaneye girenin ne zaman ve nasıl çıkacağı belli değil Bazen acil ameliyat olmak zorunda kalanların yakınları gelip bizden gecelik, pijama alır. Kimi zaman günde 5-6 çift eşofman takımı satarken, kimi zaman da gecelik talebimiz artar. Çok şükür hastane önündeki tezgah sayesinde geçimimizi sağlıyoruz” sözleriyle kazancı özetliyor.

Günlük satışlar tavan yapıyor

Hemen ileride çay ve simit satan Mehmet K., bir gününü anlatıyor: “Buraya gelenlerin işi acil olduğundan atıştırmalık şeyler alırlar. Günlük 200 adetten fazla simit, bir o kadar da su satarız. Tahlil vermek için aç gelen ilk benim tezgahta alır soluğu, sabahtan beri koşturan yine buraya gelir bir nefes için.” Haberin biterken biraz soluklanmak için çöküyoruz bir tabureye. Ambulanslar, hastalar, gelenler, gidenler, iyileşenler, iyileşmek için dua edenler... Biliyoruz ki her şey yine bu nefes için.

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