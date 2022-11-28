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SAVUNMA SANAYİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi: 'Gücümüze güç katıyoruz'

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Erciyes Projesi kapsamında 11'inci C-130 uçağı, modernize edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi: Gücümüze güç katıyoruz
C-130 uçağı

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde harekat ve lojistik görevlerde etkin olarak kullanılmaya devam eden 13 adet E ve 6 adet B olmak üzere toplam 19 adet C130 uçağın modernizasyonu kapsamında 11'inci uçağın kabulü tamamlandı.

  • Erciyes Projesi kapsamında, 23 sisteme ait 118 cihazdan oluşan 'Aviyonik Sistem Entegrasyonu', seyrüsefer subayının görevini üstlenen 'Uçuş Yönetim Sistemi' (FMS) entegrasyonu, 'Link-16' entegrasyonu ve 'Yer Görev Planlama Birimi' geliştirilmesi faaliyetleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından yürütülüyor.


Savunma Sanayii Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri ve panel uzmanlarının katılımı ile toplamda 7 panelde gerçekleşen Sertifikasyon Kurulu'nda 1056 adet sertifikasyon gereksinimi ile 1059 adet kalifikasyon gereksinimi incelenerek uluslararası standartlara (FAR-25) uyum sağlandı. 11'inci uçağı takiben, kalan uçakların da 2023 ve 2024 yıllarında modernizasyon faaliyetlerinin tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.

'HAVADAKİ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, projeyle ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Erciyes Projesi kapsamında birçok ilki gerçekleştirerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan C-130 uçaklarımıza yeni kabiliyetler kazandırıp modernize ederek havadaki gücümüze güç katıyoruz. 19 adet C-130 uçağın aviyonik modernizasyonu kapsamında 11'inci uçağın teslimatını gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

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