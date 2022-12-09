Hava trafiği milli radarla yönetilecek: İlk teslimat gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda düzenlenen '3'üncü Radar Çalıştayı', ASELSAN ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili firmaların temsilcileri katıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ihtiyaç ve tedarik makamlarıyla savunma sanayi firmaları, üniversite ve araştırma kuruluşları nezdinde farkındalık oluşturmak ve ortak hedef belirlemek yönündeki çabalarının memnuniyet verici sonuçlar doğurduğunu söyledi.

'ERALP'İN KABUL TESTLERİ TAMAMLANDI'

Elektronik harp alanında dünyadaki yarışın içinde olmak, paydaşları bir araya getirmek amacıyla yürütülen çalışmalara değinen Demir, "Geçtiğimiz 6 yıl içinde yeni milli radar ürünleri geliştirmekle birlikte mevcut ürünlerimizi de güncelleyerek aktif faz dizili anten teknolojileri dahil, yeni alt sistemleri kullanmaya başladık. Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar Sistemi'nde (ÇAFRAD) belirli bir olgunluğa ulaştık. İnşallah platformlarımızda kullanmaya başlayacağız. Erken İhbar Radar Sistemi'nin (ERALP) yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi kapsamında, AESA teknolojisini kullanan taşınabilir ERALP'in fabrika kabul testleri geçen ay başarıyla tamamlandı. Alçak İrtifa Radar Sistemi'nin (ALP) ilkinin kısa bir dönem içinde envantere alınmasını bekliyoruz. Yine bu dönemde HTRS'nin ilkinin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza teslim edildiğini memnuniyetle ifade etmek isterim" diye konuştu.

REKLAM



Demir, projelerin yerde konuşlu sistemlerle sınırlı olmadığını belirterek, "Hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen Aktif Faz Dizili Burun Radarı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması yönündeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah Akıncı platformu ile başlayacak bu teslimat, F-16 Modernizasyon Projesi ile devam edecek. Kullandığımız bir tabir var; aslında harekat alanının özeti. Fark edilmeden fark etmek, vurulmadan vurmak. Aslında olayı noktalayan bu" açıklamasında bulundu.

'HAVA TRAFİĞİ MİLLİ RADARLA YÖNETİLECEK'



Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "HTRS, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında ASELSAN ve yerli alt yüklenicileri tarafından hayata geçirildi. HTRS'nin radar, haberleşme ve kayıt sistemini ASELSAN, yazılımını ise TÜBİTAK geliştirdi. Askeri ve sivil havacılık amaçlı olarak geliştirilen yaklaşma radar sistemi olan HTRS, 2024 yılı sonuna kadar 11 havaalanında hizmete girecek ve yaklaşma kontrol hizmetleri bu sistemle gerçekleştirilecek. Böylece hava trafiği, milli bir radar sistemiyle yönetilecek" denildi.

REKLAM

HAYAT Hava kontrolörleri anlatıyor: Bu meslekte ‘pardon’ olmaz