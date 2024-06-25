Hava yolu trafiğinde rekor: Bayram tatilinde 8 milyon yolcu seyahat etti

Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni de Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine törenle başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz uğurlama töreninde yaptığı açıklamada "Trenler yolcuları kültürlararası yolculuğa çıkararak bölgede turizmin ve ekonominin kalkınmasına katkı sağlar. İlk seferine uğurlayacağımız Turistik Tatvan Treni de geçtiği güzergahlara bu minvalde katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Diyarbakır, Tatvan, Çankırı, Karaelmas, Safranbolu ve Zonguldak gibi ürünleri çeşitlendirerek hem iç turizmde hem dış turizmde zenginlik olması açısından dev adımlar atıyoruz" dedi.