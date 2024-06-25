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Ekonomi

Hava yolu trafiğinde rekor: Bayram tatilinde 8 milyon yolcu seyahat etti

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı'nda ise 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 15 bin 541 uçuşla 2 milyon 434 bin 107 yolcu seyahat etti ve 261 bin 916 yolcuyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı.

10:40 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 10:41 - 25/06/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

14-23 Haziran arasındaki Kurban Bayramı tatilinde havalimanlarının kullanım istatistikleri açıklandı.


14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşla 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi.


2024 yılının en yüksek rakamı

İstanbul Havalimanı'nda 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 15 bin 541 uçuşla 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildi ve 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcuyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı.


Havalimanlarında bu yılın rekoru kırıldı

Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 858 uçak trafiği gerçekleşti ve 408 bin 920 yolcuya hizmet verildi. 14 Haziran Cuma günü 46 bin 69 yolcu sayısıyla bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.


İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 2 bin 429 uçak trafiğiyle 386 bin 292 yolcuya hizmet verildi. 14-23 Haziran tarihlerinde Antalya Havalimanı'nda da 10 bin 198 uçak trafiği gerçekleşirken, 1 milyon 756 bin 615 yolcuya hizmet verildi. Havalimanında 22 Haziran Cumartesi günü 199 bin 751 yolcu sayısına ulaşılarak 2024'ün yolcu rekoru kırıldı.


Muğla Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde 1705 uçak trafiğiyle 285 bin 43 yolcuya hizmet verilerek, bu havalimanında 17 Haziran'da 31 bin 728 yolcuyla bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.


Turizmin yeni rotası Turistik Tatvan Treni ilk seferine başladı: Bölgede turizm ve ekonomi kalkınacak

Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni de Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine törenle başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz uğurlama töreninde yaptığı açıklamada "Trenler yolcuları kültürlararası yolculuğa çıkararak bölgede turizmin ve ekonominin kalkınmasına katkı sağlar. İlk seferine uğurlayacağımız Turistik Tatvan Treni de geçtiği güzergahlara bu minvalde katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Diyarbakır, Tatvan, Çankırı, Karaelmas, Safranbolu ve Zonguldak gibi ürünleri çeşitlendirerek hem iç turizmde hem dış turizmde zenginlik olması açısından dev adımlar atıyoruz" dedi.


#havayolu
#kurban bayramı
#rekor
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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