Havacılıkta Avrupa’ya fark attık

İstanbul Havalimanı, son teknolojiyle donatılan altyapısı sayesinde birçok ülkeye örnek olurken, Türkiye’ye uçuş gerçekleştiren yabancı şirketler için de büyük avantajlar sunuyor. Küresel havacılık pazarının önemli şirketlerinden Emirates’in İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’deki operasyonlar ve güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Emirates Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Bölge Müdürü Mehmet Gürkaynak, pandemi döneminde Avrupa havacılık sektörünün panik yaptığını ancak ülkemizin süreci başarıyla yönettiğini söyledi.

BERLİN’DE BAVUL KRİZİNİ GÖRDÜK

Küçülmeye giden, personel çıkaran firmaların çok olması sebebiyle Avrupa’da işlerin yürütülemez hale geldiğini anımsatan Gürkaynak, “Berlin’de 16 bin valizin yığıldığına, gönderilemediğine şahit olduk. 6 saat önce havalimanına gidip uçağı kaçıranlar vardı. Ancak Türkiye ve Emirates olarak ne istihdam ne de iş gücü noktasında bir sorun yaşadık” dedi.

TÜRKİYE’DE SEKTÖR YÜZDE 17 BÜYÜDÜ

Türkiye’de havacılık sektörünün salgının ardından yüzde 17 büyüdüğünü, 1 milyon kişilik istihdama ulaştığını paylaşan Gürkaynak, “Bunlar coğrafyanın ve altyapıda hazırlıklı olmanın bizlere sağladığı kabiliyetler. Emirates olarak da büyük bir sıçrama yaptık. 2022-2023 döneminde 2,9 milyar dolar net kâr elde ettik” diye konuştu.







