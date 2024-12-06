Havadaki başarı denizlere indi

Savunma sanayii ‘İnsansız Sistemler’, alanında öncü çalışmalar yürüten CTech, AquaARX ile İnsansız Deniz Araçları'nın da gözü olacak. CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, "Türkiye, İnsansız Hava Araçları'nda gösterdiği başarıların yanı sıra İnsansız Deniz Araçları'nda da lider konumda. Biz de teknoloji şirketi olarak, geliştirilen otonom sistemlere haberleşme sistemleriyle göz kulak oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye, İnsansız Hava Araçları'nda (İHA) edindiği kabiliyet ile büyük bir gelişim alanının yolunu açtı. ‘İnsansız sistemler’ diye tabir edilen bu mecra geleceğin savunma sanayii vizyonunu bugünden şekillendiriyor. İnsansız sistemlerde kullanılan haberleşme ürünlerini geliştiren teknoloji şirketi CTech, İnsansız Deniz Araçları'nda da (İDA) haberleşme sistemlerini geliştiriyor. Yeni Şafak’a konuşan CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, “Türkiye olarak İnsansız Hava Araçlarında'ki yetkinliğimiz, genel olarak diğer alanlarda da otonom teknolojilere ilgiyi artırdı. Son 4-5 yılda deniz ve kara platformlarındaki çalışmaların artmasına da bu vesile oldu. Bizde şirket olarak İHA’larda olduğu gibi İDA sistemlerinde de haberleşme sağlıyoruz bir bakıma göz ve kulak oluyoruz” ifadelerini kullandı.
İDA'LARIN GÖZÜ AQUAARX
Türkiye’nin İnsansız Deniz Aracı sistemleri hakkında konuşan Fırat şu ifadeleri kullandı. Ülkemiz dron sistemlerinde büyük başarılar gösterdi. Ancak, bu sistemleri ilk kullananlar biz değiliz, İnsansız Deniz Araçları'nda ise bu durum çok farklı. Ülkemiz bu alanda öncü konumunda. Şu anda kullanımı birbirinden farklı yaklaşık 7 farklı İDA platformu geliştiriliyor. CTech’in, denizden uyduya uydudan komuta merkezine kesintisiz kontrol sağlayan haberleşme sistemi AquaARX ve farklı iletişim kanallarını birleştirerek genişbant kanal imkanı sunan SCOFUS, bu platformlarda kullanılacak”
İKİ SENE İÇİNDE HALKA AÇILACAĞIZ
Önümüzdeki iki sene içinde CTech’in halka arz olabileceğine değinen Cüneyd Fırat, “Hedeflerimiz doğrultusunda vakti geldiğinde halka açılmaya sıcak bakıyoruz. CTech bugün, yurt dışına açılan ve uluslararası anlaşmalar yapan bir şirket halka açık olmak kurumsal yapımızın teyidi olarak işimizi kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.