Havadaki başarı denizlere indi

Türkiye, İnsansız Hava Araçları'nda (İHA) edindiği kabiliyet ile büyük bir gelişim alanının yolunu açtı. ‘İnsansız sistemler’ diye tabir edilen bu mecra geleceğin savunma sanayii vizyonunu bugünden şekillendiriyor. İnsansız sistemlerde kullanılan haberleşme ürünlerini geliştiren teknoloji şirketi CTech, İnsansız Deniz Araçları'nda da (İDA) haberleşme sistemlerini geliştiriyor. Yeni Şafak’a konuşan CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, “Türkiye olarak İnsansız Hava Araçlarında'ki yetkinliğimiz, genel olarak diğer alanlarda da otonom teknolojilere ilgiyi artırdı. Son 4-5 yılda deniz ve kara platformlarındaki çalışmaların artmasına da bu vesile oldu. Bizde şirket olarak İHA’larda olduğu gibi İDA sistemlerinde de haberleşme sağlıyoruz bir bakıma göz ve kulak oluyoruz” ifadelerini kullandı.