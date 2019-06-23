Hayrına lokma waffle’a karşı

Malzemesi un, su ve maya olan bu ürünün çikolata, fıstık ve sos eklenmiş şeklinin 6 adedi 15 liraya satılıyor. Lüks yerlerde ise rakam, 25 lirayı buluyor. Hal böyle olunca, her köşe başına yeni nesil lokma dükkanı açılıyor.

Ölmüşlerin ruhuna, yeni doğanların hayrına dökülen lokmanın dönüşü muhteşem oldu. Bugünlerde her yerde bir lokmacı görebilirsiniz, ancak bunlar eski örneklerinden biraz farklı. Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu yenilikçilik çağında girişimcilerimiz bu geleneksel lezzeti bambaşka bir içerikle sunuyor.

6 ADEDİ 15 LİRA

Özellikle gençler arasında popüler olan süslü püslü bu tatlının içeriği hani şu meşhur waffle’ı andırıyor. Çünkü üzerine eklenen çikolata sosları, çilek, kivi, muz, fıstık gibi malzemeler waffle ile neredeyse aynı.

Satışların patlamasında sosyal medyada moda olmasının rolü de fazla. Artık herkes rengarenk süslenmiş lokma resimleri paylaşıyor. Şimdi sıkı durun hammaddesi un, yaş maya ve su olan lokmanın bu moda hali, 15 lira gibi bir fiyata satılıyor. Hem de 6 parçası. Biraz daha lüks yerlerde ise rakamlar, 25 lirayı buluyor.

TREND VE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNÜ OLDU

Kabaca bir hesap yapalım. 1 kilo un, 50 gram yaş maya ve 1 buçuk bardak su. Şerbeti için 2 bardak şeker ve su. Bu malzemelerden 100’den fazla lokma elde ediyorsunuz. Unun kilosu 10 lira, maya 2 lira, 1 kilo şeker 5 lira. Yani mekanda satılan 6 adedi (ek malzemeleri saymazsak) 100 tanesinin maliyetini çıkarıyor. Kısacası bu hayır işi, bugünlerde çok hayırlı bir sektör haline geldi.

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İŞLETMELERİN KÂRI TAVAN

Ürünün kendi kârlı, piyasası da bu denli tatlı olunca deyim yerinde ise duyan geliyor. İçi krema dolgulu olanlar, şerbetli, çikolatalı, karamelli, diyabetik olanların bile sergilendiği yerler şimdilerde dolup taşıyor. Waffle’a meydan okuyan lezzetin modası ne kadar sürer bilmeyiz ama şimdilerde alan memnun satan memnun. Açılan ortalama bir mekan ucuz maliyetinden dolayı 1’e 10 kazandırabiliyor. Bu tatlı furya, lokma ustalarını da yeniden gündeme getirdi.

HER YER LOKMACI: SEKTÖR BİNDİĞİ DALI KESİYOR

Kadıköy’den modaya uzanan sokak, Bayrampaşa çarşı, Beşiktaş Akaretler’den Nişantaşı’na uzanan yol ve daha birçok semtte peşi sıra lokmacı bulabilirsiniz. Ancak birçok işletmeci durumdan rahatsız. Bu hızla mekan açılmaya devam ederse piyasa kendini bitirecek görüşündeler. Yani bu yerler, bir dönem meşhur olan patsocuların ve trileçe mekanlarının kaderini yaşayabilir. Şu an talep fazla olsa da birbirini taklit eden ve bindiği dalı kesen dükkanlar mevcut. Meraklısına yeni bir girişim modeli yine de.

Yeni nesil çılgınlık



Lokma döken işletmelerin sayısında da bir artış söz konusu. Ürünün piyasası canlanınca, hayrına lokma döktürme yeniden hatırlanmış, işler artmış. İnternet üzerinden yüzlercesine ulaşabilirsiniz, kurumsal olanlar yanında yine merdivenaltı çalışanlar da türemiş. Kimisi eksik kimi de kötü ürün vererek şikayetlere sebep oluyor önemle belirtelim. Rakamlara gelince, bin 200 kişilik bin 250 lira. 500 kişilik 600, porsiyon olarak da 700 tabak (içinde 4 adet olacak şekilde) 800 lira civarında. Tabii rakamlar semte göre değişiyor.

Maaşı asgariydi 5 bine çıktı

Eskiden hayır işlerine çağırıldıkça para kazanabilen lokma ustaları şimdilerde pek gözde. Mekanlar çoğalıp, gerçek lokma ustalarına talep artınca onların da hem düzenli bir işi hem de yüksek geliri olmuş. Hatta işletmeler arasında lokmacı transferleri başlamış diyebiliriz. Fatih’te lokma ustası olan Eyüp Kalan, 1 yıl öncesine kadar maddi zorluklar içinde olduklarını ancak bu moda sonrasında herşeyin değiştiğini şöyle anlatıyor: “Hayır işi varsa giderdik kimi zaman pastahanede iş bulurduk. Şimdi birçok yerden teklif var. Asgari ücretle çalışanlar artık 4-5 bin lira maaş alabiliyor. Biz bile bugünkü duruma inanamıyoruz.”

Ne denir bu işe?



Sen onlarca sene maneviyatından ve şeklinden taviz vermeden bekle. Sonra üzerine 2 bonbon şekeri, biraz çikolata eklenince, en kral şirketler kapında, milyonlar önünde hazıradursun. İzmir sokaklarında almaya üşendiğimiz, görüp yanaşmadığımız bizim lokma, Instagram resimleri sayesinde geri döndü. Seni seviyorum kapitalizm. Tükettiğini, tadını tuzunu kaçırdığını yeniden üretip, ne güzel kakalıyorsun. Pardon elimiz sürçtü, pazarlıyorsun. Hayrına.