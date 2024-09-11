Hayvancılık teşvikinde rekor artış

Tarım ve Orman Bakanlığı planlı üretim ile beraber yenilediği destekleme modelleri ile aile işletmelerine büyük ayrıcalıklar tanıyacak. Aile işletmelerinin gelişmesiyle Türkiye'deki toplam hayvan varlığı 3 yıl içerisinde 68,7 milyondan, 78,8 milyona çıkarılacak. Katsayı ve performansın baz alındığı yeni modelde artık verimli ve kaliteli üretime destek verilecek. Yeni teşviklerle birlikte büyükbaşta yüzde 175, küçükbaşta ise yüzde 70'e yakın bir artış yapılmış oldu.





AİLELERE 10 BİN TL EK KATKI

Yeni planlamayla birlikte birlikte önceden 20 büyükbaşa kadar hayvanı olan işletmelerde hayvan başı en fazla 2 bin 68 TL olan destekler, 3 bin 800 TL'ye çıkarıldı. Bu teşvike ek olarak aile işletmelerine on bin TL, genç veya kadın üreticiye ek 700 TL ve birinci derece tarımsal örgüt üyelerine verilen ekstra 200 TL'lik destekler ile toplamda hayvan başına 5 bin 700 TL'ye varan katkı sağlanacak. Böylece Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kriterlerine uyan işletmeler geçtiğimiz yıla göre yüzde 175 daha fazla destek alacak.





KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Hayvancılık teşviklerinde küçükbaşta 100 baş koyuna kadar verilen destekler, 4 başlıktan 2 başlığa düşürülerek sadeleştirildi. Eski sistemde tüm kriterler karşılandığında 45 bin 500 TL olan destek miktarı, yeni programla 56 bin TL'ye çıkarıldı. Yine aile işletmelerine ekstra 10 bin TL, genç ve kadın üreticilere 7 bin TL ve birinci derece tarımsal örgüt üyesine 4 bin TL ek destek ile üreticiler yüzde 70'e yakın artış ile 77 bin TL'leden faydalanabilecek. Böylece küçük ve büyük işletmeler arasındaki rekabet avantajı da ortadan kaldırılarak tüm üreticilerin pastadan pay alması sağlanacak.





DİŞİ BUZAĞI İÇİN İLAVE YARDIM

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üç yıllık planlama ile açıklanan destekleme sistemi sayesinde üretici 2027 yılının sonua kadar ne destek alacağını bilecek ve böylece önünü daha rahat görebilecek. Ayrıca küçükbaş ve büyükbaş için verilen desteklerin yanı sıra ari işletmelerde doğan dişi buzağılara ilave destekler verilirken, doğduğu aile işletmesinden kesime giden erkek sığırlara da ilave destekler verilecek. Böylece hem kesimden üretime her alanda küçük üreticiler desteklenmiş olacak. Bu sestemle hem hayvan sayısı artacak hem de ithal et sorunu ortadan kalkacak.



