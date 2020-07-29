Hazine arazilerine aromatik yatırım

Bu çerçevede Milli Emlak Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye’de özellikle ithal edilen endemik bitkilerin yetiştirilmesi için hazine arazileri kiralanması için çalışma yürütüyor.

Gıda, sağlık, kozmetik gibi çok geniş kullanım alanına sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye’deki üretimine son yıllarda büyük önem veriliyor. Bu bitkiler insan, hayvan ve bitki sağlığını koruyucu ürünlerde kullanılırken, her geçen gün kullanılan ürün sayısı ve kullanım şekli de artıyor. Kozmetik sektöründe doğal ve organik ürünlere olan tüketici talepleri doğrultusunda ürün çeşidi ve kullanım alanları artış gösteriyor.

1,3 MİLYON DEKARDA AROMATİK TARIM

Türkiye’de doğadan toplanan tür ve çeşitler ile birlikte iç piyasada ticarete konu olan bitki sayısı yaklaşık 350. Bu bitkilerden 100 kadarının ihracatı da yapılıyor. Türkiye’de 20 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin 1,3 milyon dekar alanda tarımı yapılıyor. Üretim miktarı bakımından siyah çay, kırmızıbiber, haşhaş, kimyon, nane, kekik, yağlık gül ve anason ilk sıralarda bulunuyor.