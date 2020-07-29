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Ekonomi Hazine arazilerine aromatik yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine arazilerine aromatik yatırım

Hazine arazilerinde ekonomik değeri yüksek aromatik bitkiler üretilecek. 11 binden fazla bitki türünün ana vatanı olan Türkiye, ticarete konu olan onlarca tıbbi ve aromatik bitki ihracatından kazandığı 300 milyon doları daha da artırmayı hedefliyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu çerçevede Milli Emlak Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye’de özellikle ithal edilen endemik bitkilerin yetiştirilmesi için hazine arazileri kiralanması için çalışma yürütüyor.

Gıda, sağlık, kozmetik gibi çok geniş kullanım alanına sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye’deki üretimine son yıllarda büyük önem veriliyor. Bu bitkiler insan, hayvan ve bitki sağlığını koruyucu ürünlerde kullanılırken, her geçen gün kullanılan ürün sayısı ve kullanım şekli de artıyor. Kozmetik sektöründe doğal ve organik ürünlere olan tüketici talepleri doğrultusunda ürün çeşidi ve kullanım alanları artış gösteriyor.

1,3 MİLYON DEKARDA AROMATİK TARIM

  • Türkiye’de doğadan toplanan tür ve çeşitler ile birlikte iç piyasada ticarete konu olan bitki sayısı yaklaşık 350. Bu bitkilerden 100 kadarının ihracatı da yapılıyor. Türkiye’de 20 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin 1,3 milyon dekar alanda tarımı yapılıyor. Üretim miktarı bakımından siyah çay, kırmızıbiber, haşhaş, kimyon, nane, kekik, yağlık gül ve anason ilk sıralarda bulunuyor.

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